Alejandro Fernández reaparece tras cirugía de emergencia ¡desde el hospital!| FOTO

Alejandro Fernández, conocido como ‘el Potrillo’, reapareció públicamente luego de que fue hospitalizado y sometido a una operación de emergencia, lo que generó preocupación entre sus seguidores. El cantante compartió cómo se encuentra tras el procedimiento y habló sobre su estado de salud.

Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández fue hospitalizado de emergencia ayer sábado 10 de enero para ser sometido a una cirugía de apendicitis, información que el propio cantante dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales. La noticia generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes se enteraron del procedimiento directamente por el mensaje que el intérprete compartió tras la intervención médica.

“Hola, mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis”, escribió Alejandro Fernández en una historia publicada en sus plataformas digitales, con lo que confirmó el motivo de su ingreso hospitalario y explicó la razón de su atención médica de urgencia.

‘El Potrillo’ compartió una actualización sobre su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores y agradecer los mensajes recibidos tras la cirugía: “Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho”, expresó Alejandro Fernández, dejando saber que la intervención fue exitosa y que continúa en proceso de recuperación.

Publicación de Alejandro Fernández, donde confirma que fue hospitalizado. / Foto: Redes sociales

Alejandro Fernández reaparece tras hospitalización de emergencia

Alejandro Fernández reapareció públicamente luego de la cirugía a la que fue sometido de emergencia, compartiendo una imagen desde el hospital para informar cómo se encuentra. El cantante utilizó sus redes sociales para mostrarse tras el procedimiento, lo que permitió a sus seguidores conocer su estado actual.

En la imagen difundida se observa al intérprete de temas como “No sé olvidar”, “Me dediqué a perderte”, “Si tú supieras” y “Canta corazón” recostado en una cama de hospital, con bata médica y un catéter en el brazo, mientras permanece conectado a equipo clínico.

El cantante aparece de perfil, usando lentes y con el brazo extendido, en una habitación con iluminación tenue y material médico visible a su alrededor. Sobre la fotografía aparecen fragmentos de la canción “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers.

Publicación de Alejandro Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, y es un cantante que desarrolló su carrera entre la música regional mexicana y el pop latino. Es hijo del intérprete Vicente Fernández y desde sus inicios se enfocó en estilos tradicionales como el mariachi, para después ampliar su propuesta musical hacia otros géneros como la balada, el bolero y sonidos contemporáneos.

A lo largo de su trayectoria, Alejandro Fernández ha construido una discografía extensa y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos tres Grammy Latinos y seis Premios Billboard. Su música ha alcanzado audiencias dentro y fuera de México, con un estimado de alrededor de 40 millones de discos vendidos a nivel mundial, consolidando su presencia en la industria musical.

