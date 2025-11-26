José Luis Rodríguez ‘el Puma’ rompe el silencio tras ser expulsado de un avión: “Me echaron como delincuente”

José Luis Rodríguez ‘el Puma’, se convirtió en tendencia este martes luego de que circulara en redes sociales un video del momento exacto en el que fue retirado de un avión entre gritos del capitán. Tras horas de especulación y múltiples versiones difundidas en distintas plataformas, el cantante decidió hablar públicamente y contar su verdad sobre el incidente que lo dejó, según sus propias palabras, “espiritualmente golpeado” y físicamente agotado. ¿Qué pasó exactamente?

‘El Puma’ Rodríguez / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre José Luis Rodríguez ‘el Puma’ y el capitán de un avión?

Según las imágenes que circularon en redes, el jefe de la tripulación ordenó con voz firme que el cantante (José Luis Rodríguez ‘el Puma’) “baje de mi avión ahora mismo”, acusándolo de estar grabando con su teléfono y de haberse visto envuelto en un conflicto con el personal.

De acuerdo con declaraciones recopiladas por su exmánager, Beatriz Parga, el problema comenzó cuando el pasajero que viajaba junto a Rodríguez se incomodó por el maletín que él llevaba, donde guardaba la medicación necesaria tras su trasplante pulmonar. Esa inconformidad habría detonado toda la situación.

Los reportes indican que el vecino de asiento reclamó al artista por el maletín, el cual, al parecer, había sido colocado en un compartimento alejado de donde se encontraba ‘el Puma’, lo que habría generado la disputa inicial.

En medio del intercambio, se aprecia al cantante grabando con su celular y afirmando que “ no me siento bien ”, además de señalar que, por parte de la tripulación, “ de parte de ellos no me dejan estar acá, primera vez en mi vida ”.

Además, una fuente del programa Al rojo vivo señaló que “ un miembro de la tripulación no lo trató bien y hubo un encontronazo ”. Aunque el cantante posteriormente ofreció disculpas, el equipo a bordo reportó lo ocurrido al capitán, quien finalmente decidió retirarlo del avión.

¿Qué dijo José Luis Rodríguez ‘el Puma’ tras ser expulsado del avión?

De acuerdo con el José Luis Rodríguez ‘el Puma’, todo ocurrió tras su concierto en Quito, Ecuador. Aún cansado por la presentación, Rodríguez se disponía a tomar un vuelo rumbo a Miami. Como en cada viaje, llevaba con él una pequeña mochila donde guarda sus medicamentos, indispensables desde el doble trasplante de pulmón que recibió hace siete años por una fibrosis pulmonar idiopática.

Sin embargo, al abordar, un miembro de la tripulación le informó que no podía tener la bolsa a su lado y procedió a moverla de lugar. Este hecho, aparentemente simple, desencadenó la tensión que luego se vería en el video viral. Esto dijo:

Me echaron como un delincuente, toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, no porque tenga la necesidad sino porque yo soy así (…) Me sacaron, me sentí muy mal espiritualmente y físicamente estaba muy cansado, realmente agotado. José Luis Rodríguez ‘el Puma’

El artista reconoció que hizo un comentario que molestó al auxiliar de vuelo. “ Literalmente la palabra fue pendej..., para nosotros es como decir tontería ” dijo Rodríguez, y fue suficiente para que el empleado acudiera a su supervisora y presentara una queja formal.

Más allá del conflicto operativo, el cantante insistió en el impacto emocional que sufrió. “ Me echaron como a un delincuente ”, declaró con evidente indignación. Recordó que a lo largo de su carrera ha procurado tratar bien a las personas, no por obligación, sino por convicción: “Yo soy así”.

José Luis Rodríguez ‘el Puma’ da detalles de su pelea en avión / IG: elpumaoficial y canva

¿Qué enfermedad padeció José Luis Rodríguez ‘el Puma’ y por qué requiere de medicamentos?

José Luis Rodríguez, conocido como ‘el Puma’, fue diagnosticado con fibrosis pulmonar idiopática hace algunos años, una enfermedad crónica y progresiva que provoca la formación de tejido cicatricial en los pulmones, dificultando la respiración y reduciendo la capacidad de oxígeno del organismo.

Esta condición, que puede derivar en insuficiencia respiratoria, es rara y afecta principalmente a adultos mayores, aunque su progresión es variable según cada paciente.

A pesar de estos esfuerzos, según Mayo Clinic, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad irreversible, y en casos avanzados la única opción que puede ofrecer una mejora significativa en la calidad de vida es el trasplante de pulmón. En el caso de Rodríguez, esto se volvió necesario y, hace siete años, recibió un doble trasplante pulmonar, un procedimiento de alto riesgo que le permitió recuperar la función respiratoria y continuar con su carrera artística.

‘El Puma’ ha relatado en entrevistas que estos años han sido un desafío constante, no solo por la enfermedad en sí, sino por el cuidado que implica mantener un equilibrio entre su salud, la medicación estricta y su exigente vida como artista.

