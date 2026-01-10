Natanael Cano ¿a la cárcel? Surge actualización de la orden de aprehensión en su contra

Natanael Cano evitó su detención luego de que fue frenada de manera provisional la orden de aprehensión que existe en su contra en el estado de Sonora. El cantante de corridos tumbados obtuvo esta determinación legal mientras se resuelve su situación jurídica. Te contamos los detalles del caso.

¿Por qué Natanael Cano no fue detenido? Esto se sabe. / Foto: Redes sociales

¿Por qué hay una orden de aprehensión contra Natanael Cano?

En días recientes, trascendió que existe una orden de aprehensión en contra de Natanael Cano. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas las causas que la originaron ni la fecha exacta en la que habría sido emitida. La información ha generado atención en torno a la situación legal del cantante de corridos tumbados, mientras las autoridades no han ampliado detalles sobre el proceso.

El antecedente más reciente se remonta al 29 de marzo de 2024, cuando Natanael Cano fue detenido por la policía municipal de Hermosillo tras conducir una camioneta roja sin placas y a exceso de velocidad. El hecho ocurrió durante la celebración de su cumpleaños número 23, evento conocido como el CanoFest, donde el artista fue señalado por realizar maniobras de derrape con el vehículo, situación que derivó en la intervención de las autoridades.

Tras su detención, el cantante fue vinculado a proceso y se le impusieron medidas cautelares, entre ellas no salir del país y presentarse de manera periódica ante las autoridades correspondientes. De manera paralela, siete elementos de la policía municipal fueron procesados por los delitos de cohecho e incumplimiento del deber legal, luego de que presuntamente aceptaran sobornos relacionados con el caso.

Luego de que los hechos se difundieran ampliamente en redes sociales, Natanael Cano publicó un video en el que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y manifestó su intención de ofrecer una disculpa personal al comisario de Policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos. En su mensaje, el cantante señaló: “Me encantaría hablar con el comisario personalmente, para pedir una disculpa de persona a persona. Y pues, hay que llevarla calmado, plebones”.

Orden de aprehensión contra Natanael Cano queda suspendida de forma provisional. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Natanael Cano no será detenido?

Natanael Cano promovió un amparo con el objetivo de evitar que se ejecute la orden de aprehensión que existe en su contra, de acuerdo con información difundida por Radio Fórmula. La solicitud fue admitida el pasado 31 de diciembre por la jueza primera de distrito en el estado de Sonora, lo que abrió un nuevo capítulo en el proceso legal que enfrenta el cantante de corridos tumbados.

Como parte de esta determinación, la jueza concedió una suspensión provisional, medida que impide que Natanael Cano sea detenido por el momento. Esta resolución tiene como finalidad salvaguardar la libertad personal del quejoso mientras se analiza el fondo del asunto y se resuelve el juicio constitucional correspondiente.

La suspensión provisional no implica una resolución definitiva sobre la situación jurídica del artista, sino que establece una medida temporal en tanto el Poder Judicial revisa los argumentos presentados en el amparo. Durante este periodo, las autoridades quedan impedidas de ejecutar la orden de aprehensión señalada en el recurso legal.

Natanael Cano. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Natanael Cano?

Natanael Cano nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Es un cantante reconocido como el pionero de los corridos tumbados, una vertiente musical que mezcla elementos del corrido tradicional con sonidos contemporáneos. Su incursión en la música comenzó de manera independiente, lo que lo llevó a dar a conocer su primer álbum de estudio Todo es diferente en 2019 bajo el sello La R Records.

Ese mismo año, su carrera tomó mayor proyección tras lanzar el álbum Corridos Tumbados luego de firmar con la disquera Rancho Humilde, proyecto que marcó un punto clave en su trayectoria. Posteriormente, en 2023 presentó Nata Montana, material que incluyó temas como “Mi bello ángel”, “AMG”, “Más altas que bajadas” y “Pacas de billetes”. A lo largo de su carrera, Natanael Cano ha colocado canciones como “Soy el Diablo (Remix)”, “El drip”, “Amor tumbado”, “PRC” y “Ch y la pizza”, además de recibir reconocimientos como Premio Juventud y Premio Lo Nuestro, así como diversas nominaciones en premiaciones internacionales.

