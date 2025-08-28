¿Qué le pasó a Natanael Cano? Reportan que, supuestamente, su camioneta se incendió; esto es lo que se sabe

Natanael Cano se volvió tendencia en las últimas horas. Y es que el artista encendió las alarmas luego de que se viralizaran unas imágenes de una camioneta incendiándose en Hermosillo, Sonora. Aseguran que dicho vehículo, presuntamente, sería propiedad del cantante.

Natanael Cano / Redes sociales

¿Cómo está Natanael Cano tras el presunto incendio de su camioneta?

Desde la noche del pasado 27 de agosto, comenzaron a circular las imágenes de una camioneta quemada, la cual atribyen que, supuestamente, es de Natanel Cano Según lo que se reporta, los hechos habrían ocurrido dentro del fraccionamiento Haciendas Residencial, en Sonora.

Si bien el Departamento de Bomberos de Hermosillo acudió al lugar para controlar la situación, hubo una pérdida total de la camioneta Shelby Ford F150. Al parecer, el coche se incendió a causa de una falla mecánica.

Hasta el momento, no se han informado sobre pérdidas humanas o algún herido. Esta noticia ganó notoriedad luego de que se dijera que, presuntamente, el automóvil le pertenece a Natanael Cano.

Y es que el artista estuvo recientemente por esa zona para visitar a su amigo Gabito Ballesteros. También han salido supuestos testimonios de personas que dicen haber visto al artista conduciendo el coche involucrado en el siniestro.

Hasta el momento, Natanael Cano no se ha pronunciado ante esta información, por lo que todo mencionado anteriormente queda totalmente en calidad de rumor. Se espera que muy pronto el cantante de corridos tumbados salga a aclarar esta terrible situación.

¿Dónde está Natanael Cano? ¿Se encuentra en peligro?

Hasta el momento, Natanael Cano no ha comentado nada sobre su paradero actual, algo que ha encendido las alarmas entre los fans, quienes creen que podría enfrentarse a un fuerte peligro.

Esto, a raíz de ciertas polémicas en las que se ha visto involucrado. Tan solo en 2023, su camioneta fue baleada mientras celebraba su cumpleaños en una discoteca.

”Me arruinaron mi cumpleaños por algo que no hice. Ni modo”, expresó en aquel entonces. Pese a la gravedad del hecho, nunca interpuso una queja legal.

También está el hecho de que, hace poco, agredió a un Dj durante un evento, algo que generó mucho debate en redes sociales.

Natanael Cano / Instagram: @natanael_cano

¿Cómo fue que Natanael Cano agredió a un DJ?

Hace algunos días, se viralizó un video en el que, aparentemente, se puede ver a Natanael Cano agrediendo a un DJ en el Baja Beach Fest.

El cantante se había cansado de los problemas de audio que se hicieron presentes durante su show, por lo que explotó y no solo le pegó a su empleado, sino que también le rompió parte de su equipo.

En ese momento, el artista no ofreció disculpas y hasta presumió de cómo habían quedado sus nudillos. Hasta ahora, se desconoce si habrá una demanda de por medio.

