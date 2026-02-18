La Arrolladora “olvida” a sus vocalistas: Max Cervantes tuvo que correr tras el autobús ¿ya es costumbre?

El regional mexicano volvió a dar de qué hablar gracias a un momento tan inesperado como divertido. Esta vez, quien se robó la atención no fue un solo musical ni un gesto romántico, sino una carrera contrarreloj que ya circula en todas partes. Max Cervantes, vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, protagonizó una escena que desató carcajadas entre los fans y comentarios sin fin en redes sociales.

Lo que parecía ser el cierre perfecto de una noche de concierto terminó convirtiéndose en un episodio viral. ¡Te contamos lo que pasó!

La Arrolladora / Redes sociales

¿Por qué Max Cervantes corrió detrás del camión de La Arrolladora?

Todo ocurrió tras la presentación de la banda La Arrolladora en Tepic, durante los festejos del Día del Amor y la Amistad. Mientras el público aún procesaba la euforia del show, un detalle fuera del escenario comenzó a robar protagonismo.

Horas después del concierto, empezó a circular un video difundido por la misma banda. En las imágenes se observa el arrollabus avanzando lentamente para abandonar el recinto. A un costado, Max Cervantes aparece corriendo apresuradamente, intentando alcanzar la puerta delantera del vehículo en movimiento.

Finalmente, sí logra hacer que el camión pare y pueda subir, pero su cara de preocupación quedo registrada en video.

Lo que añadió un toque aún más gracioso fue la reacción del público presente. En el video se escucha claramente cómo algunas seguidoras gritan entre risas: “¡Déjenmelo!”.



“Como a los buenos cantantes de antes, ¡no los dejaban!”

“Ya se había tardado la bienvenida.”

“Max, búscate otra historia porque esa ya se contó, pero con Julio Haro.”

“¡Max! Por Dios, a ti te dejan en todos lados.”

“La carita de terror de Max.”

“Ha nacido un nuevo KsiMerito.”

¿Quién es Max Cervantes dentro de La Arrolladora Banda el Limón?

Para quienes siguen de cerca a la agrupación liderada por Don René Camacho, Max Cervantes no es un rostro nuevo. Se ha consolidado como una de las voces jóvenes que han refrescado la imagen del grupo en años recientes.

Su presencia en el escenario suele destacar por energía, cercanía con el público y una actitud desenfadada que conecta fácilmente con los fans.

¿Julio Haro también fue “olvidado”? La historia viral del arrollabus de La Arrolladora

Curiosamente, esta no es la primera vez que un integrante de la banda La Arrolladora vive algo similar. Hace tiempo, Julio Haro protagonizó un episodio que hoy vuelve a ser recordado.

Tras integrarse a la agrupación, el cantante vivió un momento casi idéntico. Al finalizar una presentación, Julio se quedó conviviendo con fanáticas y accediendo a tomarse fotografías. Mientras tanto, sus compañeros abordaron el autobús.

El detalle es que el camión comenzó a avanzar sin él. Al percatarse de la situación, Julio Haro tuvo que correr detrás de la unidad, escena que también terminó viralizándose en su momento.