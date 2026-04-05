Josi Cuén ¿en riego de perder la voz? El exintegrante de la Arrolladora fue operado: “Es cuestión de tiempo”

El cantante Josi Cuén habló sobre el proceso que vivió tras someterse a una cirugía en las cuerdas vocales y respondió si en algún momento tuvo temor de perder la voz, ¿le daba miedo no volver a cantar?, ¿qué dijo el exvocalista de La arrolladora banda el limón? Te revelamos los detalles.

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Josi Cuén y su cirugía vocal: ¿tuvo miedo de no volver a cantar? / Redes sociales

¿Por qué operaron a Josi Cuén?

Josi Cuén se sometió a una cirugía de cuerdas vocales el pasado 25 de febrero, se trató de un procedimiento ambulatorio realizado con láser, que implicó un periodo de recuperación de aproximadamente tres semanas en las que el cantante no pudo hablar.

Durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, el cantante detalló que se trataba de una operación necesaria porque tenía inflamadas las cuerdas vocales, lo que provocaba que su voz fuera más ronca de lo normal.

El intérprete de “Ya es muy tarde” y “Calidad y cantidad” detalló que esperaba recuperarse durante una pausa en su agenda, pero la evolución no fue la que anticipaba. “Terminamos la gira y creí que porque íbamos a descansar en diciembre me iba a recuperar, pero no he podido, no es nada invasivo”, compartió al referirse a la intervención.

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¡Tras cirugía vocal! Josi Cuén confiesa si tuvo miedo de perder la voz. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Josi Cuén?

El cantante Josi Cuén habló con medios de comunicación sobre su proceso de recuperación tras la cirugía en las cuerdas vocales y aclaró si en algún momento temió perder la voz. En sus declaraciones, explicó cómo ha evolucionado su estado y la manera en que ha retomado poco a poco sus actividades.

“Estoy mucho mejor, no podía ni hablar, me cuesta trabajo hablar todavía, pero puedo cantar. Me siento como sobrado porque dice el doctor que tengo que hacer ejercicio, volver a entrar a la cancha, estabilizar un poquito la voz, pero en un mes ya va a estar al 100%”, destacó Josi Cuén.

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Jorge Medina y Josi Cuén tienen una residencia en el Auditorio Nacional. / Redes sociales

¿A Josi Cuén le dio miedo perder la voz?

Sobre el temor a perder la voz y no volver a cantar, el cantautor Josi Cuén destacó que no tuvo, pues sabía que su recuperación sería rápida y que no era una cirugía riesgosa.

“Sinceramente no, yo me conozco, tenía una afectación por la carrilla y el exceso de trabajo, pero sabía que parando un poquito y con ese procedimiento que me hicieron iba a estar súper bien, no estoy al 100%, pero ya puedo cantar, es cuestión de tiempo y no tuve miedo porque siempre he sido como ronquito, de hecho me dijo el doctor que tengo que hablar más modulado”. Josi Cuén.

Finalmente relató parte de su recuperación tras la operación realizada el 25 de febrero, así como un momento relacionado con su agenda profesional: “Cinco días me sirvieron mucho, pasé todo el día en la hamaca, paseándome y sin hablar, haciendo cositas porque cuando me operaron… salieron a la venta las primeras cuatro fechas del Auditorio Nacional, venía regresando de la anestesia y me desperté ‘¿Cómo va el Auditorio’? Sold out y a dormir otra vez, mi mente no descansa”, concluyó.

Tras presentarse en la Plaza de Toros y el Estadio GNP Seguros, Jorge Medina y Josi Cuén, con su proyecto Juntos, tienen establecida una residencia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25, 26 de septiembre. Así que los conciertos no están en riesgo.

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