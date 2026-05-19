María del Sol recuerda la mala praxis a su sobrino; pérdidas, dolor y un drama familiar que cambió todo

María del Sol reveló la trágica historia que cambió la vida de su hermana Peggy Echánove, fallecida en 2021, ¿qué pasó y cuál fue el punto de quiebre en la familia? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Shakira flechada por Clovis Nienow? La cantante es captada sonriendo y mordiéndose los labios; ¿hubo química?

María del Sol revela por qué terminó cuidando a su sobrino tras varias pérdidas. / Redes sociales

¿Qué pasó con la hermana de María del Sol?

La cantante María del Sol abrió su corazón durante una entrevista con Matilde Obregón al hablar sobre la situación que enfrentó su familia tras un caso de presunta mala praxis médica que afectó a su sobrino Damián cuando apenas tenía dos años. La cantante recordó que él era un niño con un desarrollo adelantado para su edad, hasta que un medicamento cambió por completo su vida y la de sus seres queridos.

“Era un niño muy adelantado para su edad, pero a los 2 años un doctor le dio un medicamento que no era apropiado para su edad ni para su cuerpecito y le ocasionó una terrible lesión cerebral. Esto es una mala praxis”, dijo la intérprete.

Además, María del Sol explicó que la situación no solo impactó a su sobrino, sino también a su hermana, al padre de Damián y al entorno cercano que ha acompañado el proceso desde entonces. Además, recordó que atravesó distintos tratamientos médicos y terapias que resultaron difíciles tanto para él como para quienes estuvieron a su lado durante su recuperación.

“Eso cambió la vida de Damián, la vida de mi hermana, la vida de su papá y del entorno. Ver el dolor de mi hermana de ver a su hijo bien, dos años y después la mala praxis y todo lo que ocasionó”, comentó la cantante que también reflexionó sobre el papel que muchas mujeres asumen dentro de las familias cuando enfrentan situaciones relacionadas con la salud y el cuidado de los hijos.

No te pierdas: Kalimba reacciona a caso de Vadhir Derbez por presunto abuso: “No podemos meter las manos al fuego por nadie”

¡Impactante confesión de María del Sol! La tragedia que sacudió a toda su familia por una mala praxis. / Redes sociales

¿Qué le pasó al esposo de Peggy Echánove, hermana de María del Sol?

María del Sol mencionó otro de los momentos que marcaron a su familia tras las complicaciones de salud que enfrentó Damián desde pequeño, pues contó que el proceso resultó difícil para todos los integrantes de la familia y reveló que el papá de su sobrino, de quién no reveló la identidad, no logró asimilar lo ocurrido.

Además, explicó que actualmente su sobrino tiene 47 años físicamente, aunque debido al daño cerebral severo que sufrió, su desarrollo mental permanece en una etapa infantil, situación que continúa formando parte de la vida cotidiana de sus seres cercanos.

“En este caso, el papá de Damián no pudo soportar, tramitar, procesar esto, aceptar y este evento pues lo llevó a quitarse la vida y es algo muy fuerte que terminó afectando de otra manera también la vida de mi hermana y la de toda la familia. Damián tiene ahorita 47 años físicos, pero mentalmente está entre 3 y medio más o menos y pues es algo fuerte”, comentó la cantante.

No te pierdas: ¿Leonardo Aguilar da concierto sin gente? Circula video con recinto presuntamente vacío: “Da lástima” VIDEO

María del Sol habla del dolor que cambió su vida. / Redes sociales

¿De qué murió Peggy Echánove, hermana de María del Sol?

María del Sol compartió cómo cambió la dinámica de su familia tras la muerte de su hermana Peggy Echánove en 2021, quien falleció a causa de complicaciones relacionadas con el tabaquismo combinado con otros padecimientos. Durante una entrevista con Matilde Obregón, la cantante explicó que a partir de ese momento comenzó una nueva etapa para todos los integrantes de su entorno cercano, especialmente por los cuidados que requiere su sobrino Damián.

La intérprete contó que, en plena pandemia de COVID-19, la situación se volvió todavía más compleja debido a que Damián presentaba episodios de agresividad y no podía permanecer en su entorno habitual. Por ello, su hija y su esposo decidieron hacerse cargo de él temporalmente mientras la familia intentaba reorganizarse tras las pérdidas que habían enfrentado en un periodo muy corto.

María del Sol también recordó que, además de la muerte de su hermana, atravesó momentos difíciles a nivel personal luego del fallecimiento de su madre y posteriormente de su hermano. Meses después, cuando su hija partieron a Chile por cuestiones relacionadas con sus misiones religiosas, ella quedó al frente del cuidado diario de Damián, asumiendo una nueva responsabilidad dentro de su vida familiar.

“La labor que hizo mi hermana fue maravillosa. Después de que ella fallece, de tabaquismo combinado con otras cosas, Benjamín y Romina deciden hacerse cargo de Damián. Yo estaba en una situación emocional y física muy dura. No lograba acomodar la partida de mi madre, al mes mi hermana y luego mi hermano. Entonces mi hija Romina y Benjamín se fueron de misiones a Chile y ahora sí que Dios me dijo: ‘Ahí está tu hijo’. Y ya soy mamá”, puntualizó María del Sol, quién comparte en redes sociales los ejercicios de Damián y actualmente se hace cargo de él.

No te pierdas: Shakira gana millonaria demanda a la Hacienda española, tras años de “acoso": “Noches enteras sin dormir”