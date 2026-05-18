¿Leonardo Aguilar da concierto sin gente? Circula video con recinto presuntamente vacío: “Da lástima” VIDEO

La Dinastía Aguilar parece no parar con sus polémicas, y es que más allá de una posible declaración que encienda las redes, ahora es el público el que parece “rechazar” a Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. En redes ya circula el video de su más reciente concierto, el cual, parece casi vacío. ¿Por qué?

Leonardo Aguilar pide a sus seguidores que viralicen su nueva canción / Redes sociales

¿El reciente concierto de Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, estuvo vacío?

Internautas comenzaron a viralizar, a lo largo del pasado fin de semana, un video del más reciente concierto de Leonargo Aguilar, el cual se llevó a cabo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas.

En las imágenes, se puede ver al intérprete mexicano dando su show, pero con varios espacios disponibles entre el público. En comentarios, usuarios señalaban que la entrada al recinto no era ni del 30%.

Aquí algunos de los mensajes que lanzaron internautas:



“Yo que él me dedicaba a otra cosa”,

“Pobre, me da lástima” y,

“El efecto Ángela Aguilar ya alcanzó a su hermanito”.

En las grabaciones se observan únicamente ocupadas algunas filas cercanas al escenario, mientras que gran parte de las gradas permanecían vacías.

Te puede interesar: Leonardo Aguilar pide ayuda para viralizar su canción y desata ola de críticas: “Somos tres, ni al caso”

¿Cómo respondió Leonardo Aguilar a las críticas sobre su reciente concierto en Zacatecas?

Horas antes de su concierto en Zacatecas el sábado 16 de mayo, Leonardo Aguilar publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que señalaba que tenía un gran show preparado:

“ Los quiero mucho Zacatecas. Les tengo un concierto enorme y con mucho cariño. Mañana nos vemos y le damos con todo ”, escribió Leonardo.

Tras lo ocurrido en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, el cantante no hizo comentarios al respecto, aunque hace unas horas compartió una historia que fue grabada por alguien que estuvo presente en el espectáculo.

En la grabación, se muestra al público que se encontraba frente al escenario, una zona que estaba casi llena. El video fue interpretado como una presunta respuesta de Leonardo a la polémica.

Lee: Emiliano se burla de Leonardo: ¿pleito entre los hijos de Pepe Aguilar? ¡sigue el drama en la dinastía!

Leonardo Aguilar, concierto 16 de mayo / IG: leonardoaguilaroficial

¿Quién es Leonardo Aguilar y cuáles son sus canciones más conocidas?

Leonardo Aguilar es un cantante y compositor de música regional mexicana, reconocido por formar parte de una de las dinastías más importantes del género ranchero en México.

Su padre, Pepe Aguilar, ha contado en diversas entrevistas que comenzó a involucrarse profesionalmente en los escenarios cuando apenas tenía alrededor de 12 años.

Leonardo Aguilar debutó formalmente en la industria musical junto a su hermana, Ángela Aguilar, con el proyecto “Nueva tradición”, lanzado en 2012. El álbum buscaba presentar a las nuevas generaciones de la familia Aguilar dentro de la música regional mexicana.

Entre sus canciones más conocidas destacan:



“Tu méndigo recuerdo”,

“No lo podía hacer mejor”,

“El comienzo del final”,

“25 rosas”, entre otras.

Tal vez te interese: ¿Leonardo Aguilar tiene novia? Ella es Adriana Caballero, quien lo acompañó al “Nodal Fest”