¿Leonardo Aguilar le es infiel a su novia? Revelan presunta cercanía con amigo de Ángela Aguilar

La familia Aguilar sigue envuelta en escándalo. En esta ocasión, la protagonista no fue Ángela Aguilar, de quien se rumora que ya estaría separada de Christian Nodal, sino su hermano, Leonardo Aguilar. Y es que ha comenzado a circular la versión de que sería muy cercano a un amigo de su hermana, lo que ha desatado teorías de una posible infidelidad a su novia. Te contamos los detalles.

Leonardo Aguilar / Mezcalent

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¿Quién es la novia de Leonardo Aguilar?

A mediados de abril, Leonardo Aguilar confirmó su relación con Adriana Caballero. Si bien fue hasta hace unos días que anunció el romance, desde hace meses ya se especulaba su noviazgo. Y es que ambos se dedicaban mensajes amorosos a través de redes sociales.

El anuncio se dio en Instagram. El hijo de Pepe Aguilar compartió una foto con su pareja en la playa, junto a una romántica felicitación por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo” Leonardo Aguilar

Adriana Caballero Fridstein es una modelo tabasqueña que ha participado en varios concursos de belleza, incluyendo ‘La Flor de Tabasco’ en 2024. En aquel entonces, logró ser una de las finalistas.

Si bien es una figura medianamente pública, es muy discreta en su vida privada. De hecho, el público no puede acceder a sus redes sociales. Por lo poco que se sabe de ella, tiene una licenciatura en Imagen Pública y tiene estudios de teatro musical.

También cuenta con su propia empresa llamada ‘Imagen a la carta by Adriana’, un emprendimiento sobre asesoría de imagen. Los rumores de su relación con Leonardo Aguilar tomaron fuerza a principios de año, luego de que el público notara el intercambio de likes y comentarios en sus redes sociales.

Leonardo Aguilar y su novia / Redes sociales

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¿Quién sería el presunto amante de Leonardo Aguilar?

En una emisión reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, un amigo de Ángela Aguilar se había “enamorado perdidamente” de Leonardo Aguilar.

Según Ceriani, quien tendría un “crush” con Leonardo sería Kunno. El periodista indicó que Ángela ya sabría sobre este “enamoramiento”. Aunque dijo no poder confirmar si realmente hubo algo entre ellos, sí mencionó que se habrían vuelto muy cercanos.

“Kunno está completamente enamorado de Leonardo Aguilar desde hace muchos años, se lo habría dicho a su hermana (Ángela Aguilar). Lo que no sabemos es hasta qué punto llegaron o hasta qué punto avanzaron en la relación. No me extraña que haya coqueteado con Kunno”. Javier Ceriani

Hasta el momento, Leonardo no se ha pronunciado ante lo dicho por Ceriani. No obstante, el periodista Gabo Cuevas informó que, supuestamente, los Aguilar estarían planeando iniciar acciones legales contra Javier por todo lo que ha dicho sobre ellos. Esto no ha sido confirmado.

¿Qué ha dicho Kunno sobre su presunta relación con Leonardo Aguilar?

Hasta ahora, Kunno no ha dicho nada acerca de los nuevos rumores que lo involucran con la familia Aguilar. Cabe destacar que esta no es la primera vez que lo relacionan con la dinastía.

Y es que, en su momento, se comenzó a especular que, presuntamente, el influencer estaría en un romance con Christian Nodal, el esposo de su amiga Ángela Aguilar. Aunque el regiomontano no ha dicho nada sobre estos rumores, sí ha defendido a la pareja de las críticas por su matrimonio, asegurando que son sumamente felices juntos.

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