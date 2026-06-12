¿Ángela Aguilar y Nodal asistieron a la inauguración del Mundial 2026? Pepe Aguilar y su familia revelan encuentro

Recientemente, se vivió la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Como parte de los festejos previos al partido inicial entre México y Sudáfrica, muchos artistas dieron un show. Una de las invitadas fue justamente Belinda.

Su presencia dio de qué hablar tras saberse que Pepe Aguilar y su familia asistieron al evento. Y es que muchos se han preguntado si la cantante se reunió con Ángela Aguilar, quien es la esposa actual de su exnovio, Christian Nodal. Te contamos lo que se sabe.

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Belinda en la inauguración del Mundial 2026 / Mezcalent

¿Cómo fue la asistencia de Pepe Aguilar y su familia en la inauguración del Mundial 2026?

A través de redes sociales, Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar, hijos de Pepe Aguilar, compartieron algunas fotos y videos sobre su asistencia a la inauguración del Mundial 2026. En el caso de Leonardo, hizo una publicación en el que muestra su apoyo a México.

Por su parte, Aneliz subió algunas historias a Instagram en las que se le veía disfrutar del evento. Si bien Pepe Aguilar no publicó nada, se sabe que estuvo allí. Y es que se viralizó un video en el que se le podía ver platicando con Chicharito.

En el clip, el exjugador le pregunta sobre con quién estaba acompañado. El artista señaló que había asistido con su familia. No mencionó nombres. En tanto que Javier Hernández, nombre real del exjugador, prometió que se reunirían en cuanto acabara el evento.

“(Estoy) Bien. Estamos allí con la familia”. Pepe Aguilar

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¿Ángela Aguilar vio a Belinda en el Mundial 2026?

No se vio señal de Ángela Aguilar o su esposo, Nodal. Tampoco publicaron nada relacionado con el festejo futbolero, por lo que se han desatado muchas teorías sobre si realmente estuvieron presentes. La teoría más acertada es que simplemente decidieron no asistir.

Según usuarios, la pareja habría tomado esta decisión para evitar la polémica. Y es que la gente recordaría el romance que hubo entre Christian y Belinda hace ya algunos años. Otra de las especulaciones más sonadas es que Ángela no quiso ir para evitar que su esposo se encontrara con su exnovia.

Desde que comenzó su romance en 2024, se ha dicho que, presuntamente, la hija de Pepe Aguilar es sumamente celosa. Esto habría sido confirmado por una fuente cercana a la pareja, durante una entrevista para TVNotas.

“Cristy está muy preocupada por su hijo. Piensa que él está a punto de colapsar. Sabe que está muy presionado por todo y siente que Ángela, en lugar de contenerlo, lo cela y lo controla por todo”, puntualizó.

Al menos de forma oficial, Ángela no ha declarado nada en contra de Belinda. De igual forma, esta última tampoco ha hablado mal de la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Nodal y Ángela Aguilar, aparentemente, no fueron a la inauguración del Mundial 2026 / Mezcalent

¿Cuánto duró el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal?

Belinda y Christian Nodal se conocieron en 2019, durante una premiación en Estados Unidos. En ese entonces, bailaron juntos y parecían tener buena química. Aunque los rumores de un romance no se hicieron esperar, él tenía novia, por lo que rápidamente fueron descartados.

En 2020, conincidieron como jueces en ‘La Voz México’. El cantante estaba soltero y, tras meses de convivencia, le pidió que fuera su novia. Todo parecía ir bien entre ellos y hasta había planes de boda.

A principios de 2022, anunciaron la ruptura. Si bien no se dieron los motivos, hubo mucha especulación al respecto; desde una posible infidelidad hasta que ella presuntamente era “interesada”. A los pocos meses de la separación, Nodal inició una relación con Cazzu, la madre de su hija.

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