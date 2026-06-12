Alejandro Fernández puso condiciones para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026, revelan

El pasado jueves 11 de junio, se inauguró el Mundial 2026 con el partido entre la Selección mexicana y la sudafricana en el Estado Azteca. El encargado de interpretar el Himno Nacional fue precisamente el cantante Alejandro Fernández.

En medio de las felicitaciones que ha recibido por su presentación, se filtran las supuestas condiciones que pidió. Te contamos los detalles.

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Alejandro Fernández cantó el Himno Nacional en el Mundial 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuál fue la condición de Alejandro Fernández para interpretar el Himno Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026?

Algo que muchos notaron durante la presentación de Alejandro Fernández en el Estadio Azteca fue que no hubo tantos acercamientos a su rostro. Lo grababan de perfil o simplemente a la distancia.

Esto no habría sido una casualidad o un desliz de los camarógrafos. De acuerdo con la cuenta de espectáculos ‘La tía Sandra’, el llamado ‘Potrillo’ presuntamente habría exigido que no se hicieran close up a su cara por una poderosa razón.

Aparentemente, Alejandro no quería que su lengua saliera a cuadro. Recordemos que, hace algunas semanas, el artista causó preocupación al viralizarse una foto en el que se le veía un color extraño en su lengua. En ese momento, se teorizó que estaba gravemente enfermo.

“EL POTRILLO pidió que las cámaras no tomarán acercamientos de su lengua, durante su interpretación del HIMNO, en la inauguración de la copa mundial”, se reportó.

Si bien esta información no ha sido confirmada, ya ha generado debate en redes sociales. Si bien algunos internautas lo creen verídico, otros simplemente han señalado que lo más importante fue su interpretación sin errores.

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❌ EL POTRILLO pidió que las cámaras no tomarán acercamientos de su lengua, durante su interpretación del HIMNO, en la inauguración de la copa mundial FIFA 👅👀👀 pic.twitter.com/ByGvmqV9hm — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 11, 2026

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández en la lengua?

En su momento, Alejandro Fernández explicó a la prensa sobre la foto viral de su lengua. El artista mencionó que previamente se había tomado una pastilla de miel. Además, sostuvo que la imagen aparentemente había sido retocada.

“Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó. Después de todo se ve en la cámara que está super saturada”, manifestó.

En aquel entonces, se dijo cansado de todas las especulaciones y reiteró que se encontraba muy bien de salud. También aprovechó para hablar de lo nervioso que se sentía por cantar el Himno Nacional en la apertura del Mundial 2026 en México.

“No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean, en televisión, no sé cuántos miles de personas. (Me siento) Bien nervioso”, manifestó.

Alejandro Fernández y el color de su lengua / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuánto le pagaron a Alejandro Fernández por cantar el Himno Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026?

Hasta el momento, se desconoce oficialmente si Alejandro Fernández recibió algún pago por interpretar el Himno Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026. Artistas que han tenido esta oportunidad de cantarlo en otros eventos han dicho no haber recibido un sueldo por ello.

Un ejemplo de ello fue Pedro Fernández. Hace algún tiempo, expresó que no le habían dado dinero. Incluso refirió a que había sido todo un honor haber tenido ese “privilegio”.

Se sabe que las celebridades sí tienen que pagar una multa, en caso de que se lleguen a equivocar. De acuerdo con las leyes mexicanas, la sanción va desde los 800 pesos hasta poco más de dos millones, dependiendo de la magnitud del error.

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