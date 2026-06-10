Alejandro Fernández responde a críticas sobre su lengua y estalla contra periodista: “Me tiene hasta la mad...”

Alejandro Fernández ha estado envuelto en polémica, no solo por la “relación” con su hijo Álex, si no también por una presunta cuestión de salud que muchos comenzaron a notar en su lengua. Luego de varios días de rumores, “el Potrillo” decidió romper el silencio y aclarar todo, eso sí, con un fuerte mensaje.

Alejandro Fernández molesto con periodista por pregunta sobre su lengua / Redes sociales

¿Por qué la lengua de Alejandro Fernández causó polémica recientemente?

Cuando Alejandro Fernández se presentaba en una gira internacional, un peculiar detalle físico llamó la atención de internautas, pues su lengua se llevaba las primeras planas.

Mientras ofrecía un concierto en Centroamérica, varios fanáticos captaron en video al intérprete durante algunas de sus presentaciones más populares. No obstante, el aspecto de su lengua fue lo llamativo, ya que aparentemente mostraba un color verdoso y una apariencia inusual.

La situación comenzó a viralizarse rápidamente, especialmente después de que la cuenta La tía Sandra compartiera las imágenes y comentara sobre el llamativo detalle, generando una ola de reacciones entre los internautas.

Imágenes sensibles. La lengua del ‘Potrillo’, Alejandro Fernández se hace viral. ¿Qué le pasó? Las imágenes fueron grabadas esta semana durante su gira ‘De rey a rey’ en Centroamérica. La tía Sandra

Fue a raíz de dicha publicación que comenzaron a crecer las especulaciones sobre el estado de salud de Alejandro. Frente a esto, el cantante tuvo que romper el silencio.

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En redes preocupó la salud de Alejandro Fernández por su lengua.

¿Qué dijo Alejandro Fernández sobre la polémica sobre su lengua?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Alejandro Fernández fue cuestionado directamente sobre las imágenes que circularon en internet y que generaron preocupación entre sus fans.

La molestia se hizo visible en el intérprete mexicano, expresando su desacuerdo por las versiones que comenzaron a surgir en redes sociales, donde usuarios llegaron a sugerir que padecía algún tipo de enfermedad:

Esto es de un periodista que siempre me ha estado ching*ndo y me tiene hasta la madr*. Les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto, acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó. Además, después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está súper saturado eso. Alejandro Fernández

“El Potrillo” se dijo molesto por intentar hacer polémica o noticia en donde no hay. Por último, agradeció a los medios por estar presentes y se dijo nervioso por ser el cantante elegido para interpretar el himno nacional en la ceremonia de inauguración.

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¿Cuándo y a qué hora cantará Alejandro Fernández el Himno Nacional de México?

Recién se confirmó que Alejandro Fernández (tras problemas de salud) será la voz encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, minutos antes del encuentro entre México y Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio.

Se calcula que los actos protocolarios comiencen aproximadamente a las 12:40 hrs, en tiempo del centro de México.

“El Potrillo” se dijo nervioso ante este reto, pues asegura los estarán viendo miles en el estadio, pero millones en todo el mundo:

No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuantos millones. Muy nervioso, pero preparado para todo. Alejandro Fernández

Mientras tanto, la polémica de Alejandro Fernández y su hijo Álex se mantiene en redes sociales, alimentada por varias especulaciones.

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