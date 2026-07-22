Mundial 2026: Periodista deportivo mexicano graba momento en que hombre lo quiere golpear en plena calle: VIDEO

Tras la final del Mundial 2026, una nueva polémica envuelve al periodismo deportivo mexicano, luego que un reconocido periodista deportivo mexicano grabara el momento en el que presuntamente un hombre amenaza con golpearlo en pleno puente peatonal. ¿Cómo fue el momento?

¿Qué periodista deportivo mexicano fue amenazado en plena calle? / Pixabay

¿Quién es el periodista deportivo mexicano que fue amenazado en plena calle?

El protagonista de este momento es Mauricio Ponce, un reconocido locutor, conductor y periodista deportivo mexicano con larga trayectoria en medios de Nuevo León.

Ponce ha sido parte de diversas coberturas, siguiendo de cerca siempre a los Rayados de Monterrey, equipo con el que también ha colaborado.

Pero ahora, lejos de un evento deportivo, Mauricio denunció y grabó el momento en el que presuntamente una persona lo reconoció en la calle y decidió amedrentarlo con palabras y hasta “siguiéndolo”. ¿Cómo fue?

Te puede interesar: ¿Alejandro Fernández apoya a periodista argentino que “detesta” a los mexicanos?: “Totalmente de acuerdo”

Mauricio Ponce amenazado por persona / Redes sociales

El periodista Mauricio Ponce revela momento en el que es amenazado en plena calle

El momento en el que Mauricio Ponce es amedrentado por una persona en la calle, fue grabado en su totalidad por alguien que acompañaba al también conductor.

En el video, Ponce narra y muestra a un hombre acercarse de manera “violenta”, mientras lo invita a pelearse a golpes: “ Me quiso golpear por mis comentarios de futbol ”, escribió el comunicador.

A lo largo de la grabación, Mauricio dice lo siguiente:

Raza, este tipo de cosas son muy lamentables, muy tristes, me duelen en el corazón. Este cuate nos pidió lana, no tenemos efectivo. (...) Este señor me agrede verbalmente, se mete con mi profesión. Mauricio Ponce

Según lo relatado por el periodista, el conflicto escaló cuando se metió con su trabajo, su profesión, la cual, solo se basa en hablar de futbol. Por último, hizo un llamado para que la gente ande con cuidado en dicha zona:

Este cuate nos siguió, esta persona es peligrosa para la sociedad. Tenemos que ser muy conscientes de lo que se acaba de vivir. No podemos pasar por estas cosas. Mauricio Ponce

El video finaliza con algunos consejos del locutor, asegurando que en ese tipo de situaciones lo mejor es mantener la cabeza fría, en su caso, aún más cuando diariamente es criticado en redes sociales.

Lee: Pato Borghetti explota vs. Eduardo Feinmann, periodista argentino que se disculpó por despreciar a México

¿Quién es Mauricio Ponce y a qué se dedica actualmente?

Mauricio Ponce es un periodista deportivo, locutor y conductor mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, quien se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en los medios deportivos del norte de México.

Según LinkedIn, Ponce estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y ha desarrollado su carrera principalmente en Multimedios Televisión. Es parte del equipo de RG La Deportiva, uno de los programas deportivos más populares de la región.

Tal vez te interese: Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial 2026: VIDEO