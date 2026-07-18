Vanessa Huppenkothen hospitalizada de emergencia y queda fuera del Mundial 2026: “Llegó a mis riñones”

En plena cobertura del Mundial 2026 y rumbo a la gran final entre Argentina y España, la conductora Vanessa Huppenkothen fue hospitalizada de emergencia, despidiéndose de manera definitiva de la transmisión del 19 de julio. Te contamos lo que sabemos sobre su salud.

Vanessa Huppenkothen hospitalizada de emergencia / Instagram: @vanehupp

¿Cómo anunció Vanessa Huppenkothen que fue hospitalizada de emergencia durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 reunió a varias figuras del deporte y el periodismo en Televisa. Vanessa Huppenkothen ha formado del equipo en diferentes etapas de su trayectoria y este torneo no fue la excepción.

Hace unos momentos, Vanessa compartió a sus seguidores en redes sociales, que fue hospitalizada de emergencia, luego de varios síntomas que la aquejaron desde la cobertura del Francia vs. España (partido del martes 14 de julio):

El domingo empecé a sentir un dolor en la espalda baja y escalofríos, pensé que era muscular y como al siguiente día viajaba a Dallas me metí una farmacia para aguantar el dolor. No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España. Vanessa Huppenkothen

Fue ahí que notó que algo no estaba bien, destacando que su amor al deporte y a su trabajo, fueron las razones por las que logró trabajar en el Argentina vs. Inglaterra. Pero... ¿qué le pasó?

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Vanessa Huppenkothen en el Mundial 2026 / IG: vanehupp

¿Por qué Vanessa Huppenkothen tuvo que ser hospitalizada de emergencia?

Vanessa Huppenkothen anunció su hospitalización mediante redes sociales. En dicho post compartió que se trató de una bacteria, la cual, logró llegar a sus riñones, ocasionando fuertes dolores en su espalda.

Según lo contado por la periodista, no ha logrado salir del hospital, motivo por el que también queda fuera de la gran final de este Mundial 2026:

Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad… Terminé en urgencias y del hospital no he salido por una bacteria que llegó a mis riñones. Vanessa Huppenkothen

Vanessa reveló que estuvo a punto de una sepsis, pero el doctor dijo que por suerte no llegó a tal punto. La también conductora aseguró será paciente en su recuperación.

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¿Quién es Vanessa Huppenkothen y cuál es su trayectoria en televisión?

Vanessa Huppenkothen es una periodista deportiva, conductora de televisión, modelo y exreina de belleza mexicana con ascendencia alemana.

Su carrera en los medios comenzó tras participar en Nuestra Belleza México 2007, luego de haber sido coronada como Miss Distrito Federal. Su carrera en televisión inició como conductora de cápsulas deportivas para Matutino express y posteriormente se integró al equipo de Televisa Deportes.

Cubrió eventos de talla internacional como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, el Mundial de Brasil 2014 y otros torneos, incluida también la NFL.

Además, participó en programas como:



La jugada,

Se vale,

Hoy,

Me pongo de pie y

y De volado.

En 2016 dio un giro importante a su carrera al incorporarse a ESPN, donde comenzó como conductora de SportsCenter.

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