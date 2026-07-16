Mundial 2026: La foto que predijo la final del torneo: Messi bañando a un bebé llamado Lamine Yamal

La final del Mundial 2026 ya está definida y Mhoni Vidente ya lanzó su predicción sobre quién será el próximo campeón del mundo.

El enfrentamiento entre España y Argentina se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas horas, especialmente por una fotografía de hace casi 20 años en la que aparecen los dos protagonistas de este partido: Lionel Messi y Lamine Yamal. La imagen incluso es considerada por algunos aficionados como una “predicción” de esta final. ¿Cuál es la foto y cuál es la historia detrás de ella? Entérate aquí.

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Lamine Yamal y Lionel Messi / Redes sociales

¿Cuál es el origen de la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal?

A finales del 2007, inició una campaña benéfica entre el periódico ‘Sport’, el FC Barcelona y UNICEF (organización aliada del equipo), en la que participarían los jugadores en apoyo de la comunidad de Cataluña.

Para ese momento, Lionel Messi ya figuraba como una de las mayores promesas del futbol mundial y formó parte de esta campaña. Por su parte, Lamine Yamal apenas era un bebé de meses de edad, pues nació el 13 de julio del 2007.

La familia del jugador español resultó ganadora para formar parte de la campaña y tener una sesión de fotos en el estadio Camp Nou. Lamine Yamal, por supuesto, estuvo presente.

Esta sesión fotográfica volvió a tomar relevancia en el 2024, cuando Yamal ya surgía como uno de los mejores jugadores en el mundo. Su padre publicó la foto con el mensaje “El comienzo de dos leyendas”.

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Las coincidencias entre Lionel Messi y Lamine Yamal

La relación entre Messi y Yamal va más allá de estas fotografías, pues ambos se relacionan por toda una serie de coincidencias simbólicas que han llamado la atención de los aficionados alrededor del mundo.

Ambos jugadores surgieron de ‘La Masía’, el centro de formación del FC Barcelona. Lamine Yamal ha utilizado el dorsal número ’19' en su club y selección, el mismo que llevó Messi durante una etapa temprana de su carrera.

Parece ser que ese número es el protagonista de la historia; pues 19 años después de aquella sesión de fotos, se volverán a encontrar, ahora en el partido más importante del futbol a nivel mundial, un 19 de julio.

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Lamine Yamal y Lionel Messi / Redes sociales

¿Cuándo se enfrentarán Lionel Messi y Lamine Yamal?

Luego de que Argentina y España eliminaran a sus rivales en la ronda de semifinales, el próximo domingo 19 de julio se definirá si la selección sudamericana consigue el bicampeonato o si el cuadro español consigue su segundo campeonato mundial.

La final del Mundial 2026 está programada para iniciar a la 1 de la tarde, en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

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