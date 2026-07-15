¿Argentina volverá a ganar el Mundial? Mhoni Vidente revela el resultado de la final del torneo de fútbol

La final del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Tras un mes lleno de euforia y algunas polémicas, España y Argentina se enfrentarán para obtener la tan ansiada Copa del Mundo. El público ya ha hecho sus apuestas; algunos a favor del país sudamericano, mientras que otros se han solidarizado con la nación europea.

En medio de todo esto, Mhoni Vidente sorprendió a todos con su predicción sobre los resultados de este encuentro. ¿Argentina se coronará como bicampeona? Te contamos los detalles.

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Argentina ganó el Mundial 2022 / Imagen creada con IA/Freepik/Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

El partido entre España y Argentina está programado para el próximo 19 de julio, a la 1 pm. Se jugará en el New York-New Jersey Stadium, Estados Unidos. La transmisión se podrá ver a través de diversas plataformas. Aquí te dejamos la lista:

Canal 5

Las estrellas

Canal 9

TUDN

ViX Premium

Sitio web y aplicación de TV Azteca

A diferencia de otros mundiales, la final contará con un show de medio tiempo, muy similar al que se realiza cada año en el Super Bowl. Este evento durará 11 minutos y tiene como objetivo recaudar fondos para una organización que busca darles mayores oportunidades futbolísticas a niños. Algunos de los artistas confirmados son:

Shakira.

Justin Bieber.

Madonna.

BTS.

Laura Pausini

Coldplay

En cuanto al partido para definir el cuarto y tercer lugar, se llevará a cabo en el Estadio de Miami. Jugarán Francia e Inglaterra. Se podrá ver exclusivamente con VIX, a partir de las 15:00 horas.

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¿Dónde ver el Mundial 2026? / Imagen creada con IA/Freepik/Redes sociales

Mhoni Vidente predice el resultado del partido entre España y Argentina

En su programa de televisión, Mhoni Vidente aseguró que España será la que “levante la copa” del Mundial 2026. No especificó cuál será el resultado con exactitud. Sin embargo, algunos creen que su predicción podría ser cierta.

Y es que anteriormente había predicho que Argentina vencería a Inglaterra, logrando así llegar a la gran final de la justa deportiva: “Mi predicción es que gana Argentina hoy contra Inglaterra y que irá a la final contra España el domingo. Sí, veo que Argentina ganará hoy. Hoy viene ganando Argentina contra Inglaterra”, indicó en ese momento.

Cabe mencionar que esa no fue la primera vez que Mhoni atina en sus predicciones. En 2025, adivinó el temblor que azotó Rusia y la muerte del Papa Francisco.

Mhoni Vidente habla del Mundial 2026 / Imagen creada con IA/Freepik/Redes sociales

¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026?

De acuerdo con reportes de diversos medios deportivos, el ganador del Mundial no solo obtiene la Copa del Mundo, sino que también tendrá un premio en efectivo de 50 millones de dólares, es decir, poco más de 870 millones de pesos.

Los equipos restantes obtendrán lo siguiente:

Subcampeón : 33 millones de dólares (poco más de 574 millones de pesos).

: 33 millones de dólares (poco más de 574 millones de pesos). Tercer puesto: 29 millones de dólares (poco más de 504 millones de pesos).

29 millones de dólares (poco más de 504 millones de pesos). Cuarto puesto: 27 millones de dólares (casi 470 millones de pesos).

27 millones de dólares (casi 470 millones de pesos). 5.º al 8.º puesto (Cuartos de Final): 19 millones de dólares (poco más de 330 millones de pesos).

(Cuartos de Final): 19 millones de dólares (poco más de 330 millones de pesos). 9.º al 16.º puesto (Octavos de Final): 15 millones de dólares (poco más de 261 millones de pesos).

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