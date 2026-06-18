¿Messi deja el Mundial 2026? Su padre estaría grave de salud; periodista se equivoca y reporta su muerte

La salud del padre de Lionel Messi, jugador de fútbol argentino, ha encendido las alarmas. Se ha reportado que supuestamente el señor Jorge Messi estaría hospitalizado. Incluso, una periodista local esparció el rumor de que presuntamente habría muerto, Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó al papá de Lionel Messi? / Redes sociales

¿Qué está pasando con el padre de Lionel Messi, jugador de fútbol argentino?

Muchos han puesto en duda el futuro de Lionel Messi en el Mundial de 2026 por todo lo que se ha dicho sobre la salud de su papá, Jorge Messi. Si bien el deportista no ha hecho declaraciones al respecto, se ha reportado que, al parecer, el señor estaría muy grave de salud.

Según información de medios argentinos, el padre del llamado ‘Astro del fútbol’ estaría enfrentando complicaciones médicas desde el año pasado.

“Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud”, expresó hace poco el periodista Eduardo Feinmann.

El comunicador también informó que, presuntamente, el señor Jorge habría sido hospitalizado de emergencia recientemente. Esto, debido a que su estado de salud habría “empeorado” en los últimos días.

“Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano”, indicó.

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Papá de Lionel Messi estaría delicado de salud

Periodista se equivoca y reporta la muerte del padre de Lionel Messi en plena transmisión EN VIVO

La preocupación no hizo más que crecer cuando la periodista Flor Peña anunció la supuesta muerte del padre de Lionel Messi. Durante la más reciente emisión en vivo de su programa, la comunicadora se dijo muy afectada por el presunto hecho.

“No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe o ¿qué pasó? En medio del Mundial. Se va a tener que ir”. Flor Peña

Minutos después, la mujer salió a pedir disculpas en nombre de ella y todo su equipo laboral: “Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Esto es lo que está pasando en la comunicación”, manifestó.

Por otra parte, otro medio argentino desmintió la información. Aunque aseguraron que sí está luchando contra una grave enfermedad, dejaron claro que Jorge Messi está vivo e hicieron un llamado a no creer en los rumores.

“Hay muchos rumores todo el tiempo que no son ciertos. Sí, es verdad que tiene una enfermedad y lo están tratando en el hospital. Su familia lo está acompañando. Están atravesando un momento complicado, pero es mentira todo lo que circuló hoy. No se sumen a las fakesnews”, manifestó.

¿Lionel Messi deja el Mundial 2026 por la salud de su papá?

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que indique que Messi saldrá del Mundial 2026 por el presunto estado de salud de su papá. Se sabe que el futbolista está lidiando por momentos complicados, pero no ha querido ahondar en detalles.

Tras el partido Argelia vs. Argentina, el deportista rompió en llanto frente a los medios. En ese momento dijo que estaba pasando por días difíciles debido a temas no relacionados con el fútbol. Sin embargo, no quiso decir más.

“Lloré por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados”. Messi

Por otro lado, la familia del atleta lanzó un comunicado para desmentir la muerte del señor. Pidieron hacer caso omiso de toda información que no provenga de fuentes oficiales.

“La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, se lee.

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