Shakibecca rompe el silencio tras ser señalada como la supuesta doble de Shakira en el Mundial: ¿qué dijo?

La inauguración del Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por su espectáculo musical, sino por un rumor que explotó en redes sociales: ¿Shakira fue reemplazada por una doble? La teoría se volvió viral en cuestión de horas y puso en el centro de la conversación a una imitadora que muchos señalaron como la “verdadera” protagonista del show.

La venezolana Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, decidió no quedarse callada y respondió directamente a las especulaciones que apuntaban a que ella habría tomado el lugar de la cantante colombiana durante la ceremonia.

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Shakira habría sido sustituida en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

El 11 de junio se llevó a cabo el arranque del Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Antes del encuentro, se presentó un espectáculo musical con varias estrellas internacionales.

Shakira interpretó el tema oficial “Dai Dai” junto a Burna Boy, luciendo un atuendo compuesto por una blusa amarilla y una falda en tonos blanco y morado, además de lentes oscuros rectangulares.

La actuación fue bien recibida por el público, pero no estuvo exenta de polémica. Las dudas sobre su apariencia encendieron las redes, convirtiendo el evento en uno de los momentos más comentados del torneo.

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Presunta doble de Shakira en el Mundial 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Imitadora de Shakira en el Mundial 2026? Esto dijo Shakibecca sobre el rumor viral

El nombre de Shakira se volvió tendencia tras su presentación en la inauguración del Mundial 2026, pero no solo por su música, sino por los comentarios sobre su apariencia. Usuarios en redes sociales aseguraron que la artista “lucía diferente”, lo que desató teorías sobre una posible doble en el escenario.

Ante el crecimiento del rumor, Shakibecca, imitadora de Shakira, respondió desde sus redes sociales para aclarar la situación. A través de una historia de Instagram, fue contundente:

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el [hotel] St. Regis con mis amigos, no manchen”. Shakibecca

Además, compartió un video en el que aparece dentro de un restaurante, lo que reforzó su versión de que no participó en el show. En otra publicación, agregó: “Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”.

Con esto, la creadora de contenido descartó completamente haber sido parte del espectáculo del Mundial 2026, dejando claro que el rumor no tenía sustento.

¿Qué dijo Shakira sobre la polémica de su ‘doble’ en el show inaugural del Mundial 2026?

Mientras el nombre de Shakira dominaba las tendencias por la supuesta doble en el Mundial 2026, la cantante colombiana no se ha pronunciado directamente sobre la controversia.

Sin embargo, sí se mantuvo activa en redes sociales, donde compartió mensajes relacionados con el evento deportivo y su participación. En una publicación, expresó:

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y se una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”. Shakira

También lanzó un mensaje con un enfoque social: “Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

Además, publicó imágenes con artistas que formaron parte del espectáculo, como Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean, lo que muchos interpretaron como una forma indirecta de confirmar su presencia en el evento y desacreditar los rumores.

Shakira y cantantes de la inauguración Mundial 2026 / IG: shakira

¿Quién es la supuesta doble de Shakira que confundió a redes?

En medio del escándalo, surgió otro nombre: Andrea Correa, una imitadora chilena que ganó popularidad por su parecido con Shakira en programas de talento.

Usuarios comenzaron a viralizar contenidos en los que supuestamente se confirmaba que ella había sido la doble en la inauguración del Mundial 2026. Incluso circuló un video donde presuntamente lo admitía.

No obstante, dicho material habría sido generado con inteligencia artificial, y hasta ahora no existe declaración oficial de Correa que respalde esa versión. Aun así, el parecido físico entre ambas fue suficiente para alimentar la teoría entre internautas.