¿Dónde está Shakira? Afirman que la colombiana fue “sustituida” en la inauguración del Mundial 2026

Tras meses de espera, el día por fin llegó; el inicio del Mundial de fútbol 2026 en México. Para el show inaugural en el Estadio Azteca, se contó con la presencia de grandes artistas, incluyendo a Shakira, quien interpretó el tema oficial.

Su presencia dio de qué hablar en redes sociales. Y es que muchos aseguran que lucía “extraña”. Incluso se ha teorizado que fue “cambiada” de último momento. Esto es lo que se sabe.

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Shakira se presentó en la ceremonia de inauguración del Mundial / Redes sociales

¿Qué pasó en el show inaugural del Mundial 2026 en México?

Como se sabe, el Mundial de este año se realizará en tres países distintos; México, Estados Unidos y Canadá. El comienzo de la justa futbolera se llevó a cabo en tierras aztecas con el partido de la selección mexicana vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El evento inició a las 11:40, con la presentación de diversos artistas como Lila Down, Maná y Danny Ocean. Posteriormente, Shakira y Burna Boy interpretaron ‘Dai, Dai’, canción oficial de la competencia.

Tras la exhibición de las banderas de los países que participarán en el torneo, Alejandro Fernández, quien hace poco preocupó por el aspecto de su lengua, interpretó el Himno Nacional. Luego de todo esto, se dio inicio al enfrentamiento entre México y Sudáfrica.

Si bien se considera que la Ceremonia de Inauguración fue magnífica, algunos no pudieron evitar comentar acerca del aspecto de la colombiana. Y es que, para muchos, lucía peculiarmente diferente, lo que ha desatado muchas teorías.

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Canción oficial del Mundial 2026 / Redes sociales

Las teorías sobre la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en México

Para el show inaugural del Mundial 2026 en México, Shakira usó una playera amarilla y una falda plateada. También utilizó unos lentes de sol rectangulares. Según la teoría más sonada en redes sociales, la que estuvo en el escenario no sería realmente la cantante.

Se dice que podría tratarse de ‘Shakibecca’, una influencer que se hizo famosa por imitar a la colombiana. Aunque al principio era muy querida por su interpretación, muchos la han criticado en los últimos años. Y es que los detractores creen que la creadora de contenido está “obsesionada” con la ex de Gerard Piqué.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en redes sociales:

“Yo la vi y dije: ‘No es’”

“Es Shakibecca”

“Esas caderas no las reconozco”

“No soy la única loca”

“De miedo”

Pese a todo, hubo algunos que afirman que sí era la “verdadera Shakira” y piensan que simplemente usó lentes de sol por el cansancio. Cabe destacar que, hasta el momento, la celebridad no ha compartido imágenes o videos de su presentación.

¿Shakira no asistió al show inaugural del Mundial 2026 en México?

Mientras muchos siguen con la duda sobre si realmente asistió al show inaugural del Mundial 2026, Shakira compartió una foto que indicaría que sí estuvo allí. A través de Instagram, subió una imagen del escenario.

En el post, escribió una reflexión sobre el torneo que dice:

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

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