¿Shakira en peligro? Hallan artefacto explosivo en Copacabana previo a su concierto masivo en Brasil

El esperado concierto de Shakira en Copacabana, Brasil, ya está dando de qué hablar… pero no precisamente por la música. A semanas del megashow gratuito que promete reunir a miles de fans, autoridades de Río de Janeiro encendieron las alertas tras el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona donde se llevará a cabo el evento.

La situación ocurre en medio de los preparativos del show, donde se monta un escenario monumental frente al famoso Copacabana Palace, lo que aumenta la tensión en torno a la seguridad de este espectáculo masivo.

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Shakira

¿Qué tipo de artefacto explosivo encontraron en Copacabana antes del concierto de Shakira en Brasil 2026?

De acuerdo con información confirmada por autoridades y medios locales, el objeto localizado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, era una granada aturdidora, un artefacto considerado no letal, pero que puede generar confusión, desorientación y pánico debido a su potente explosión sonora y destello de luz.

La Policía Civil de Río de Janeiro detalló que recibió el reporte la mañana del lunes sobre la presencia de un “artefacto explosivo” en la zona donde se construye el escenario para el concierto gratuito de Shakira.

“Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”, informó la corporación en un comunicado enviado a la AFP.

Imágenes difundidas por la propia policía muestran a un agente del escuadrón antibombas vestido con equipo especial, retirando una caja negra de tamaño similar al de una mochila de repartidor, lo que rápidamente llamó la atención del público y provocó especulación en redes sociales.

Aunque se confirmó que no hubo personas detenidas ni heridos, las autoridades subrayaron que el hallazgo se toma con máxima seriedad debido a la magnitud del evento que se celebrará en ese lugar.

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¿Está en riesgo el megaconcierto gratuito de Shakira en Copacabana, Brasil, tras hallazgo de explosivo?

Por ahora, las autoridades brasileñas han sido claras: el concierto de Shakira en Copacabana sigue en pie. Sin embargo, el hallazgo del artefacto explosivo obligó a reforzar los operativos de seguridad en la zona, tanto durante los preparativos como el día del evento.

Desde hace varios días, cuadrillas de trabajadores instalan un escenario monumental sobre la arena, justo frente al famoso Hotel Copacabana Palace, un punto estratégico para realizar conciertos masivos que reúnen a millones de personas.

Eventos similares han marcado récords históricos en Río de Janeiro. Según datos de la agencia municipal Riotur, 2.1 millones de personas asistieron al concierto de Lady Gaga, mientras que 1.6 millones acudieron al show gratuito de Madonna en 2024, cifras que colocan a Copacabana como uno de los escenarios más grandes del mundo.

Con estos antecedentes, se espera que el concierto de Shakira convoque a un número igual o incluso mayor de asistentes, incluyendo turistas nacionales e internacionales.

La policía confirmó que las investigaciones ya están en curso para determinar quién colocó el artefacto y con qué intención, aunque hasta ahora no se ha establecido si el hallazgo está directamente relacionado con el evento musical.

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¿Cuándo es el concierto de Shakira en Copacabana 2026 y cuántas personas asistirán al megashow?

El show gratuito en Copacabana no es un concierto más en la agenda de Shakira. Se trata del cierre oficial de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, la cual fue certificada en enero de 2026 como la gira latina más taquillera de la historia.

Según cifras de Billboard, el tour ha recaudado más de 421 millones de dólares y ha reunido a más de 3.3 millones de espectadores en estadios alrededor del mundo, consolidando a Shakira como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global.

El concierto en Brasil, programado para mayo de 2026, será completamente gratuito y busca replicar e incluso superar, los récords de asistencia logrados por otros artistas internacionales en la misma playa. Se estima que más de un millón de personas podrían reunirse para ver a la cantante colombiana interpretar sus más grandes éxitos.