Alejandro Fernández, Shakira y Jon Secada: ¿qué tienen en común? Los tres unidos por un escándalo ¿amoroso? secreto

Alejandro Fernández fue el motivo de la discordia entre Shakira y Jon Secada. ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas amorosos entre ellos? Aquí te decimos de qué va el escándalo que los unió.

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Shakira en CDMX / Instagram: @shakira

¿Qué pasó entre Shakira y Alejandro Fernández?

Hubo un escándolo entre Alejandro Fernández y Shakira, aunque ¡no amoroso! Ellos están conectados por una canción, pero no como dueto, sino que través de la composición. El tema en cuestión es “Háblame”, interpretado por ‘el Potrillo’ e incluido en su álbum Entre tus brazos del año 2000. La canción fue escrita por Shakira, lo que ha llamado la atención de los fans con el paso de los años, pues pocos sabían de esta colaboración indirecta.

“Háblame” se convirtió en una de las favoritas del público, formando parte de una etapa clave en de la carrera de Fernández, cuando decidió explorar el pop sin dejar completamente su esencia ranchera. El propio tema incluye versos que se volvieron ampliamente reconocidos entre los seguidores del cantante:

“Háblame, no me dejes ir, no te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero yo no quiero estar sin ti…”. Letra de la canción Háblame

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¿Cuál es la historia detrás de la canción “Háblame” de Alejandro Fernández? El escándalo entre Shakira y Jon Secada

El origen de la canción “Háblame” no habría sido tan directo como parece. Aunque oficialmente Shakira aparece acreditada como compositora dentro del disco de Alejandro Fernández, la canción tuvo un proceso previo que salió a la luz años después.

El cantante Jon Secada reveló en su libro autobiográfico Un nuevo día, que él trabajó en un demo de una canción que estaba parcialmente escrita por la intérprete colombiana.

Según su testimonio, este demo fue clave para que el tema llegara a manos de Alejandro Fernández, quien decidió incluirlo en su álbum. Es decir, antes de convertirse en el éxito que el público conoce, “Háblame” pasó por una etapa de desarrollo entre varios artistas.

“Hice un demo de una canción parcialmente escrita por Shakira… luego le gustó a Alejandro Fernández” Jon Secada

Sin embargo, los testimonios de Secada revelaron que tras una etapa de trabajo colaborativo entre él y Shakira, fue la cantante quién no habría respetado un acuerdo en beneficio de Secada, en su libro comentó:

“Emilio (Estefan) le llamó a Shakira y le explicó lo que pasó y ella dijo que no estaba de acuerdo en darme crédito.” Jon Secada

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Jon Secada / Redes sociales

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El proceso creativo de “Háblame” también estuvo rodeado de polémica. De acuerdo con Jon Secada, el conflicto surgió por el reconocimiento de la autoría del tema.

El cantante señaló que, tras la intervención del productor Emilio Estefan, se generó un desacuerdo que derivó en una conversación tensa con Shakira.

“La llamé y terminamos en una discusión terrible y al final no me dio el crédito de la canción, pero sí un porcentaje” Jon Secada

Este episodio provocó un distanciamiento entre ambos artistas en ese momento, cuando trabajaban dentro del mismo entorno musical y buscaban consolidar sus carreras a nivel internacional.

Con el tiempo, Secada ha mencionado que aquella experiencia le dejó un aprendizaje importante sobre las colaboraciones y los créditos dentro de la industria. Así, “Háblame” no solo destacó por su éxito en voz de Alejandro Fernández, sino también por la historia poco conocida que conecta a varias figuras clave de la música latina.

“Después de eso hemos trabajado muchísimo, pero ese detalle te indica cómo un artista puede llegar a cuidar su carrera” Jon Secada

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