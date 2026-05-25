Raymix: ¡Su música ya no será tan heterosexual! Se abre: “Ya no quiero esconderme detrás de la gorra”

A 10 años de conquistar las pistas con su electrocumbia, Raymix está listo para darle un giro total a su carrera ¡y también a su imagen! El cantante nos contó que viene una nueva etapa en la que se mostrará mucho más auténtico: “(Durante) muchos años oculté a Raymix debajo de una gorra. Este año ya no. Me dejé crecer el cabello y voy a abrirme un poco más (sobre) lo que siento”.

El intérprete de “Ove muier” no solo ha evolucionado como artista, sino también como persona, por eso ahora desea ser diferente: “Quiero revolucionar al mismo Raymix, crear el Raymix que siempre soñé”.

Raymix / Cortesía y redes sociales

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¿Cómo será la transformación de Raymix?

Ahora que está por celebrar 10 años de carrera con un concierto especial en La Maraka, el próximo 5 de junio, explicó que durante mucho tiempo sintió la necesidad de protegerse emocionalmente, pues venir de un entorno académico, tras convertirse en ingeniero aeronáutico y llegar a la NASA, hizo complicado su salto a la música y al espectáculo.

“Viví en el clóset. Venía de un mundo completamente corporativo, educativo. De pronto, de ser el chico nerd de la clase a volverme artista fue difícil. Tenía que refugiarme debajo de ciertas protecciones para llevar esa carga emocional, pero ya no, ya lo aprendí a hacer. Y ahora quiero disfrutar mucho”. Raymix

Añadió que no se retracta de dejar su carrera por la música: “No (me arrepiento). Me encanta la ingeniería aeronáutica, pero la música me llena muchísimo. Estoy en el lugar que quiero estar”.

Dice sentirse listo para hablar de temas mucho más personales en sus canciones, incluso de historias y emociones que antes prefería reservarse. Adelantó que su música también tendrá un enfoque menos tradicional dentro de la cumbia: “Ya no será tan heterosexual, sino más diversa y más general, que se pueda dedicar en diferentes contextos”, resaltó.

Reconoció que mantenerse vigente en la industria no ha sido sencillo, especialmente en una época donde predominan géneros como el reguetón o los corridos tumbados: “El mercado musical ahorita está saturadísimo. Ya prácticamente todo mundo puede grabar su canción y subirla. Afortunadamente, tengo mi lugarcito y lo conservo después de 10 años”. Indicó.

Agregó que está muy orgulloso de que su vida siga conectando con el público. “Me siento muy afortunado de que, en un mundo de reguetón y corridos tumbados, que les cantan a cosas banales, como el exceso y las drogas, lo mío habla de amor y cosas lindas. No a esos volúmenes, pero la gente también lo escucha”.

Raymix / Cortesía y redes sociales

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¿Raymix y Shakira preparan una colaboración?

Confesó que sí le importa la energía de los artistas con los que trabaja, por lo que evita involucrarse con quienes están rodeados de polémicas: “Hay personas con las que no me gustaría juntarme, porque hay demasiada turbulencia en sus vidas, y yo prefiero la calma”, comentó al ser cuestionado sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar.

Sin embargo, sí reveló emocionado que su sueño sería trabajar con Shakira: “Imagínense el alcance que se podría tener con alguien así. Escuchar a Shakira en el ritmo de Raymix estaría padrísimo”, expresó.

En este tenor, el músico y cantante también recordó la tensa relación con Los Ángeles Azules, pues hace unos años estaban por colaborar y, a pesar del trabajo que hicieron en conjunto, Raymix expuso que la agrupación decidió no participar de último momento, sin darle una explicación clara y, por si fuera poco, supuestamente le hicieron desplantes en público.

De acuerdo con el relato del intérprete, la agrupación y él nunca lograron acercarse para aclarar las diferencias.

“No me ven como un camarada, sino como una competencia que hay que minimizar. Es el pensamiento antiguo del mexicano. Ya los mexicanos modernos somos un poco más de sumar. Creo que tiene que ver mucho el tema de la generación. Ellos son de aquella donde se pensaba que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Qué lástima”. Raymix

Para él hay un fenómeno especial en la industria musical en este momento, pues a pesar de que los nuevos cantantes están dispuestos a sumar, existe un factor que les impide trabajar como quisieran.

“Lo que observo es que nadie tiene tiempo. Es muy difícil concretar una cita para hacer algo. Todos quieren, pero nadie puede. Todo el mundo está ocupadísimo. Entonces, esa es la parte más difícil: Tener tiempo para hacer las cosas”. Raymix

Shakira y Ángela Aguilar / Cortesía y redes sociales

¿Raymix ha sufrido discriminación por ser un artista LGBT+?

Raymix también habló de lo complicado que aún es en la actualidad ser un artista con orientaciones distintas, a pesar de que la sociedad es cada vez más abierta con este tema.

“Todavía hay un poco de limitación, pero tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos, con independencia de nuestros gustos”, expresó, pues cree que hay figuras públicas que no ven el movimiento, sino una moda. “Siento que hay de todo. Muchas personas, con tal de estar en la portada o en la conversación, venden su alma a algo que ni siquiera creen”, indicó.

En cuanto a su vida personal, reconoció que no tiene una meta especial aún, como formar una familia: “Todavía no lo tengo tan claro. Me estoy dejando llevar y ya veremos qué pasa. Por ahora, mi enfoque es la música. Hago lo que siento y trato de serme fiel a mí, primero que nada”.

Aprovechó para expresar un mensaje de libertad: “Cada quien puede ir a su ritmo y a su tiempo. Lo importante es escuchar lo que uno tiene en el interior. Tenemos que echarle para delante”.

Por último, comentó acerca del robo del que fue víctima hace unas semanas en su camerino, algo que no le había sucedido en todos sus años de carrera. Aseguró que fue mínimo el daño que sufrió, aunque un miembro de su staff fue el más perjudicado, ya que le robaron su quincena. Para ayudarlo, el cantante nos confesó que retribuyó el dinero del miembro de su equipo, aunque no acudieron a las autoridades.

En palabras de Raymix, así fue este lamentable hecho: “Afortunadamente, no nos fue mal. Solamente a uno de nuestros proveedores de servicios le robaron sus honorarios. A mí, unos tenis. Lo bueno es que no me llevé la laptop, ahí sí hubiera sido otra historia y hubiera puesto una denuncia bien, pero no fue necesario. Reforzamos un poquito las medidas de seguridad y ya. (A quien sufrió el robo) le di una parte de la pérdida”, concluyó.

Raymix / Redes sociales

¿Por qué Raymix se peleó con Los Ángeles Azules?

Él mencionó que se había planeado hacer un dueto y hasta compuso temas con ellos, pero la agrupación no participó y lo dejaron fuera del proyecto sin decirle por qué.

Luego, en una entrega de premios, se viralizó un video donde Raymix se acercó a saludarlos muy entusiasmado, pero un miembro del grupo lo recibió con una actitud esquiva sin darle la mano, solo le ofreció el puño de manera indiferente y sin voltearlo a ver, mientras el cantante platicaba con otros miembros, que se portaron más accesibles.

En otro encuentro en Las Vegas, uno de los integrantes de Los Ángeles Azules le habría dicho al oído: “Con una canción no vas a hacer nada”, en alusión a su éxito que lo lanzó a la fama, “Oye mujer”. Esto dejó descolocado a Raymix y nunca logró entender por qué no lo quieren.

Raymix y Ángela Aguilar / Cortesía y redes sociales

¿Quién es Raymix?

Su nombre real es Edmundo Gómez Moreno Es cantante, productor, compositor e ingeniero aeronáutico especializado en sistemas espaciales.

Estudió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y realizó una estancia educativa en la NASA, donde participó en el desarrollo de un satélite educativo.

Saltó a la fama con el tema “Oye mujer”.

En 2020 habló públicamente sobre su orientación sexual y se declaró gay.

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