Ingeniero mexicano de la NASA cambió las naves espaciales por la electrocumbia; ¿de quién se trata?

El nombre de un famoso artista mexicano estuvo relacionado a la NASA, antes de ser un referente de la industria, algo que ha sido poco común en intérpretes a nivel mundial. En su momento, también estuvo presente en su faceta científica con varios proyectos educativos.

cantante / Foto: IA

¿Qué cantante de cumbia mexicano fue parte de la NASA?

El nombre de Raymix se ha consolidado como uno de los referentes de la electrocumbia en México, pero detrás del éxito musical existe una historia poco común: la de un ingeniero aeronáutico que participó en proyectos vinculados con la NASA antes de volcarse por completo a los escenarios.

Raymix cursó la carrera de Ingeniería en Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de las instituciones más prestigiosas en México en el ámbito científico y tecnológico. Su talento y dedicación lo llevaron a destacar rápidamente, al grado de ser seleccionado en 2013 para participar en un proyecto relacionado con la NASA.

“ Yo estudié ingeniería en aeronáutica en el Politécnico. En 2013 hicimos un proyecto en la NASA, fui de los pocos seleccionados, afortunados seleccionados ”, relató en entrevista con el programa De primera mano.

Durante esa experiencia, el ahora cantante trabajó en el desarrollo de tecnología aeroespacial a pequeña escala, incluyendo la creación de un nanosatélite y cohetes experimentales. Aquella etapa marcó su formación profesional, dejándole conocimientos y contactos que, asegura, mantiene hasta la fecha.

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¿Por qué Raymix dejó la carrera de Ingeniería para hacer música?

A pesar de su prometedor futuro en la ingeniería, Raymix decidió seguir otra de sus grandes pasiones: la música. Desde sus inicios, mostró inclinación por la electrónica, produciendo temas dentro de este género que comenzaron a llamar la atención en la escena internacional.

Uno de los momentos clave en su carrera ocurrió cuando el reconocido DJ Armin van Buuren incluyó una de sus canciones en un set, lo que impulsó su confianza como productor. Fue entonces cuando decidió experimentar con sonidos más cercanos a sus raíces.

Se me ocurrió mezclar el house con la cumbia y así nació la electro cumbia y ‘Oye mujer’, fue mi primera canción y es una canción que ha gustado demasiado y por eso decidí continuar. Raymix

El éxito de la canción no solo lo llevó a escenarios nacionales e internacionales, sino que también lo convenció de pausar su carrera en la ingeniería para dedicarse de lleno a la música. Desde entonces, Raymix ha construido una sólida trayectoria como compositor, productor y cantante.

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¿Quién es Raymix y cuál es su trayectoria?

Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, es un cantante, compositor, productor musical e ingeniero aeronáutico mexicano que se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la electrocumbia, un género que él mismo ayudó a popularizar al fusionar ritmos tradicionales con música electrónica.

Paralelamente a su formación como ingeniero, Raymix desarrollaba su carrera musical. En un inicio producía música electrónica, particularmente dentro del trance y el house.

A lo largo de su trayectoria, Raymix ha lanzado varios temas que han sido populares, algunos de ellos son:



“Oye mujer”,

“Primer beso”,

“Dónde estarás”,

“Tú y yo”, entre muchos otros.

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