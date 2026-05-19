Cazzu se defiende y explota vs. programas de espectáculos en pleno concierto, ¿indirecta a Ventaneando?: “Así somos”

Cazzu protagonizó un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales luego de lanzar un mensaje durante uno de sus conciertos en Querétaro, en el que hizo referencia a los programas de espectáculos y a las críticas que ha recibido en distintos espacios dedicados al entretenimiento. Frente a sus seguidores, la cantante reaccionó a los comentarios que han surgido en torno a su físico. ¿Despotricó vs Ventaneando?

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Cazzu habla de las críticas a su físico y manda mensaje sobre amor propio. / Redes sociales

¿Cómo fue el concierto de Cazzu en Querétaro 2026?

Cazzu llegó al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez como parte de su Latinaje Tour, espectáculo con el que presentó en vivo una nueva etapa musical enfocada en sonidos latinos y en las canciones que integran su más reciente disco. Durante el concierto, la cantante dejó un poco de lado el trap que marcó gran parte de sus primeros años de carrera para mostrar una propuesta distinta frente a sus seguidores en Querétaro.

A lo largo de la presentación, Cazzu interpretó varios de los temas que forman parte de su trayectoria musical, entre ellos “Ódiame”, “Dolce”, “Mala suerte”, “Nena trampa” y “Con otra”, además de otros temas que fueron acompañados por el público durante la noche. La artista también incluyó canciones como “Nada”, “Balada malvada” y “Piénsame” dentro del repertorio.

El disco presentado en esta gira mezcla distintos ritmos latinos con el estilo que ha caracterizado a la cantante argentina desde sus inicios. Las letras de las canciones abordan temas relacionados con las relaciones personales, la identidad femenina y distintas experiencias emocionales, elementos que forman parte central de la propuesta musical que Cazzu llevó al escenario durante su paso por Querétaro.

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Vazzu explota contra los programas de espectáculos. / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu durante su concierto en Querétaro?

Durante su presentación en Querétaro, Cazzu hizo una pausa entre canciones para hablar sobre las críticas que, según dijo, suelen surgir en programas de espectáculos y redes sociales respecto a la apariencia física de las mujeres que se presentan en el escenario. Frente a sus seguidores, la cantante reaccionó a distintos comentarios que ha leído sobre su imagen y aprovechó el momento para compartir una reflexión relacionada con la aceptación personal y el cuidado del cuerpo.

La intérprete comentó que, en distintas ocasiones, ha pensado en modificar la ropa que utiliza durante sus conciertos debido a los señalamientos que recibe sobre su físico. Incluso, mientras hablaba con el público, hizo referencia a comentarios sobre la longitud de su ropa y aspectos de su cuerpo que suelen convertirse en tema de conversación en algunos espacios de entretenimiento.

“Mañana ya saben cómo es, vieron esos programas que hablan mal y dicen: ‘El pantalón está muy cortito’, ‘que tiene muchas celulitis’. Así somos y nos va bien, nada de andarse metiendo cosas raras”, expresó la cantante desde el escenario mientras el público reaccionaba a sus palabras con gritos.

Cabe recordar que Pati Chapoy también ha lanzado críticas hacia su forma de vestir y su actitud sobre el escenario en Ventaneando. Por esta razón, las palabras de Cazzu fueron consideradas como una indirecta hacia el programa de espectáculos de Azteca Uno.

“Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?”, dijo Pati en 2025, luego de que la cantante se presentara en el Auditorio Nacional.

La argentina Cazzu también señaló que muchas veces las personas que se presentan ante una audiencia sienten presión por lucir perfectas, situación con la que dijo no estar de acuerdo.

“Siempre pienso en estos momentos en los que elijo lo que me voy a poner para subir acá. Yo tengo unas cachas bastante grandes y están diciéndome de cosas. Yo siempre digo: ‘Me voy a poner una media’, pero a veces pasa cuando las personas nos subimos a un escenario y sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas y me molesta porque no. Yo soy así, tengo mis imperfecciones. Somos muy parecidas, son cosas que tenemos. Quiéranse, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos, no hagan caso a los comentarios para no lastimar su cuerpo. Cuídense, chicas. Cuando me salgan las arrugas, síganme queriendo”. Cazzu.

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Cazzu lanza mensaje contra las críticas a su cuerpo en concierto del Latinaje Tour. / Redes sociales

¿Cazzu pide que paren el odio contra Christian Nodal?

Durante su presentación en el Tecate Emblema 2026 el 16 de mayo, Cazzu también reaccionó a algunos de los comentarios y referencias que suelen rodear su vida personal desde su separación de Christian Nodal y diversas polémicas. En medio del concierto, la artista hizo una breve broma frente al público antes de que parte de los asistentes comenzara a lanzar consignas relacionadas con el intérprete sonorense.

“Algunos me conocerán de leyendas urbanas, mejor no”, dijo entre risas la cantante argentina desde el escenario, mientras parte del público comenzó a gritar frases contra Christian Nodal. Ante ello, Cazzu decidió responder para evitar que el momento se desviara hacia la polémica y enfocarlo nuevamente en la música y el ambiente del festival.

“No me metan en problemas, es un momentazo que tenemos una oportunidad hermosa de escuchar mucha música diferente y a todas las personas que estamos acá nos gusta algo distinto. Algunas me conocen, otras no, algunas les gusta Cazzu, algunas piensan que soy una esquizofrénica que empezó en trap, un poco sí, pero hay algo que llega un momento de la vida donde la música nos une a todo mundo, no importan nuestras preferencias musicales”, dijo la cantante durante su participación en el festival.

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu comenzó en mayo de 2024, cuando ambos anunciaron públicamente el fin de su relación tras dos años juntos y una hija en común. Semanas después, el cantante confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar, situación que generó diversas reacciones en redes sociales debido a la rapidez con la que ocurrieron los acontecimientos. Más adelante, la controversia continuó luego de que Cazzu hiciera declaraciones relacionadas con la convivencia de Nodal con su hija y temas vinculados a la pensión alimenticia.

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