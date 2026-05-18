¿Christian Nodal ‘silenció’ a Cazzu por culpa de Javier Ceriani? Periodista ventila el “verdadero motivo”

Tal parece que la polémica entre Christian Nodal y Cazzu está muy lejos de terminar. Durante el fin de semana pasado, la argentina llegó a México para su presentación en el Tecate Emblema. Por supuesto, los medios la esperaban en el aeropuerto para cuestionarla sobre la situación actual con su ex.

Y es que se ha especulado que, recientemente, tuvo un encuentro con el esposo de Ángela Aguilar durante su paso por Estados Unidos. Se dice que, presuntamente, el cantante fue al hotel de ella para ver a la pequeña.

Aunque siempre ha tratado de no dar muchos detalles acerca de su vida personal, ahora sorprendió a todos al decir de forma directa que “ya no podía hablar de eso”. Muchos interpretaron esto como una manera de decir que Christian presuntamente le “prohibió” hablar sobre él para evitar algún tipo de problema legal. En medio de todo esto, el periodista Javier Ceriani da más detalles del tema y, entre otras cosas, destapa por qué la reggaetonera acató la “orden de guardar silencio”. Te contamos los detalles.

Christian Nodal / Redes sociales

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¿Qué está pasando entre Christian Nodal y Cazzu?

En los últimos meses, Christian Nodal y Cazzu han tenido roces por las declaraciones que han hecho sobre el otro. No obstante, las cosas empeoraron después de que ella dijera que su hija estaba siendo víctima de un “abandono”.

El cantante sacó un comunicado diciendo que siempre ha sido un padre responsable y asegurando que su expareja solo usaba a su pequeña para alimentar una “narrativa falsa”. Según él, la argentina busca el apoyo de las mujeres al decir que no es un papá presente.

También advirtió que tomaría acciones legales. Esto, con la intención de que un juez dictamine el régimen de visitas y el tema de la manutención. Además de que busca prohibir que su ex muestre a la pequeña en redes sociales.

A la par de esto, Christian mostró el cuarto que adecuó para la pequeña en la casa que comparte con su esposa, Ángela Aguilar, en Houston. En redes sociales, compartió una serie de imágenes y videos en los que se podía ver un cuarto rosa, adornado con cactus y decorado con muchos juguetes.

Según el periodista Javier Ceriani, Nodal presuntamente tenía la intención de llevarse a la pequeña de vacaciones a Disney. Sin embargo, la juez lo prohibió, argumentando que la menor necesitaba conocerlo más antes de que se quedara a solas con ella.

Cazzu / Instagram: @cazzu

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¿Christian Nodal silenció a Cazzu, según Javier Ceriani?

En la transmisión más reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Christian Nodal habría “silenciado” a Cazzu por su culpa. De acuerdo con su versión, el cantante argumentó ante la jueza que lleva su caso que su ex le daba información “confidencial”.

“Nodal y su equipo agarraron ese pedacito donde Cazzu me saluda (en un concierto de Estados Unidos) y acusaron a Cazzu de pasarme el papel del permiso de viaje (de su hija). Esto le dolió a Nodal”. Javier Ceriani

Afirmó que la trapera jamás le ha pasado información y realmente no son tan cercanos como Christian lo piensa, aclarando que el documento que filtró hace algún tiempo lo obtuvo a través de su equipo de investigación.

“Nodal cree que este papel a mí me lo pasó Cazzu y yo lo reto a que me compruebe, porque me está difamando y está difamando a Cazzu en algo que ha sido intachable. Cazzu no me ha comunicado nada, no me ha querido dar entrevistas porque sabe perfectamente que no quiere meterse en problemas. Ella nunca ha hablado de más”, manifestó.

Sentenció que el documento legal era de “interés público” y era relativamente fácil obtenerlo, reiterando que la argentina no es alguien que busque a la prensa para limpiar su imagen.

¿Cazzu defendió a Christian Nodal en el Tecate Emblema?

Otro tema que ha dado mucho de qué hablar fueron los abucheos contra Christian Nodal en la más reciente presentación de Cazzu en el Tecate Emblema. Y es que, si bien en un principio quiso ignorarlos, posteriormente le pidió al público que “no la metiera en problemas”.

En redes sociales, se ha especulado que Nodal hasta presuntamente le habría pedido que pusiera un alto a todo el hate que tanto él como su esposa han recibido desde 2024.

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