Abuchean a Christian Nodal durante concierto de Cazzu en el Tecate Emblema; así reaccionó la cantante

Durante la noche del pasado sábado 16 de mayo, Cazzu se presentó en el escenario del Tecate Emblema, en CDMX. Más allá de la emoción que generó entre los asistentes con cada uno de sus éxitos, el tema de su ex, Christian Nodal, no pasó desapercibido. Y es que el público empezó a insultarlo en medio de los aplausos para la llamada ‘Jefa’. Te contamos todo lo que pasó.

Nodal / Redes sociales

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¿Cuál es la polémica entre Christian Nodal y Cazzu?

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu se remonta a mayo de 2024. En aquella época, ambos lanzaron un comunicado para dar a conocer su separación tras dos años de noviazgo y una hija en común. Sin mencionar motivos, prometieron que llevarían una relación cordial por el bien de su pequeña.

Dos semanas después de eso, Nodal anunció su noviazgo con Ángela Aguilar. A raíz de la rapidez de los acontecimientos, muchos comenzaron a sospechar que el cantante le habría sido infiel a la argentina. La teoría habría sido reforzada luego de su boda, celebrada en julio de ese año.

La controversia no terminó aquí, pues la reggaetonera ha declarado que, presuntamente, Christian no visita regularmente a su hija y no le da una pensión alimenticia justa. El mexicano ha negado todo esto, afirmando que, si bien no ha podido ver a la menor con tanta regularidad por cuestiones de trabajo, es un padre responsable.

A raíz de todos los dimes y diretes, Nodal inició acciones legales contra su ex. En su querella, el artista no solo pide que un juez regule todo lo relacionado con la manutención y régimen de visitas de la pequeña, sino que también exige que se deje de mostrar a la niña en redes sociales, pues considera que la madre solo está usándola para alimentar una “narrativa falsa” que lo perjudica.

Por otra parte, algo que llamó la atención de la gente a la llegada de Cazzu a México para el Tecate Emblema fue que esta dijera que no podía hacer comentarios sobre su ex. Muchos creen que Christian la “silenció” de alguna manera.

Nodal y Ángela Aguilar / Archivo TVNotas y redes sociales

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Así fue como abuchearon a Christian Nodal durante el concierto de Cazzu en el Tecate Emblema

En las últimas horas, se ha viralizado un video de la presentación de Cazzu en el Tecate Emblema. En dicho material, se puede escuchar a parte del público insultar a Christian Nodal: “Chin… a tu madre, Nodal”, se puede oír.

La reacción de la argentina dio mucho de qué hablar. Y es que, lejos de unirse al abucheo o detener a los fans, simplemente ignoró el hecho y continuó con el concierto como si nada estuviera pasando.

En otro fragmento del clip, se oye al público gritar: “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”. Ante esto, la trapera se puso a saltar, dejando ver así que le daba mucha alegría y emoción ser aceptada en tierras aztecas.

La ‘cereza del pastel’ fue que ella cantara ‘Con otra’, un sencillo que, para muchos, es una indirecta para Ángela Aguilar, provocando más euforia entre los asistentes.

El momento generó controversia. Algunos internautas no dudaron en defender a Nodal y Ángela Aguilar, mientras que otros se dicen ser “team Cazzu” y señalaron que “a ellos no los van a poder callar”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Christian y su esposa no se han pronunciado ante el nuevo escándalo y solo se han limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus respectivos proyectos laborales.

¿Ángela Aguilar odia a la hija de Christian Nodal y Cazzu?

Otro tema que se ha puesto sobre la mesa recientemente ha sido el sentir de Ángela Aguilar hacia la hija de Nodal. Al menos públicamente, se ha mostrado que le tiene un aprecio especial a la menor. Y es que hace poco se compartieron imágenes del cuarto que adecuaron para la pequeña en su casa. Se dijo que la habitación fue decorada por la propia Ángela.

Sin embargo, han surgido muchas teorías de que realmente la hija de Pepe Aguilar no quiere tanto a la pequeña como se quiere hacer ver. En primer lugar, los fans afirman haber encontrado pruebas de que la cama destinada para la menor ya habría sido usada anteriormente por la mascota de la familia.

También internautas que se dicen expertas en magia oscura sostienen que, supuestamente, Ángela “cargó” la habitación de “mala energía” que podría perjudicar a la pequeña.

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