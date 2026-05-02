Christian Nodal registra nuevo nombre en medio de conflicto con sus papás: ¡Le apagan el brillo! | FOTO

¡La familia apaga su brillo! Y es que Christian Nodal va de polémica en polémica, primero por su relación con Ángela Aguilar y ahora en su carrera artística, ¿será que el cantante se cambiará el nombre? Un registro desata sospechas. Te contamos todos los detalles.

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Tras revelar que no es dueño de su nombre, Christian Nodal registra. / Redes sociales

¿Qué pasó con el nombre de Christian Nodal?

A partir de una consulta realizada en la plataforma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se obtuvo el registro de la marca “Christian Nodal”, donde se muestran los datos del trámite. En la imagen se aprecia que la solicitud fue presentada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre de 2025 y posteriormente concedida el 7 de abril de 2026, estableciendo además una vigencia hasta el 7 de abril de 2036.

En el apartado de información del titular, el documento señala a Jesús Jaime González Terrazas como propietario del registro de la marca, quién es el padre del cantante. También se muestra una dirección en México, lo que ubica la titularidad dentro del país.

El registro incluye la clasificación de productos y servicios asociados al nombre, vinculados con aparatos de grabación, reproducción de sonido, soportes digitales y almacenamiento de contenido

Posteriormente Jaime González habría puedo todo a nombre de su esposa Cristy Nodal en medio de las diversas criticas que desató el video de “Un vals”, la canción que Nodal hizo inspirado en su esposa Ángela Aguilar, pero en el video la modelo Dagna Mata era muy parecida a Cazzu.

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Tras revelar que no es dueño de su nombre, Christian Nodal registra otro. / Redes sociales

¿Christian Nodal busca recuperar o cambiar su nombre?

Un nuevo movimiento legal mueve la carrera de Christian Nodal. De acuerdo con un registro del IMPI consultado por TVNotas, el cantante de “Ya no somos ni seremos” presentó una solicitud para registrar la denominación ‘el Forajido’, lo que abre interrogantes sobre el rumbo de su identidad artística. El documento indica que el trámite fue ingresado el 22 de abril de 2026 y publicado el día 29 del mismo mes, bajo la categoría 41, que contempla servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades culturales y deportivas.

La información también detalla que el nombre completo del titular de la solicitud es Christian Jesús González Nodal, con domicilio en México, lo que confirma que se trata directamente del cantante y no de un tercero. El expediente corresponde a una solicitud de registro de marca, un procedimiento que, en términos generales, busca otorgar derechos exclusivos sobre el uso de una denominación en ciertas actividades comerciales o artísticas, siempre que cumpla con los requisitos legales y no exista una marca previa que genere conflicto.

Este registro cobra relevancia luego de que el propio artista hiciera público que no es titular de su nombre artístico ni de su imagen, pero lo que sí conserva es su voz. Además, en su cuenta de Instagram su nombre es ‘el Forajido’, desatando dudas sobre qué pasará en su carrera.

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Christian Nodal registra otro nombre tras decir que no es dueño del suyo. / Redes sociales

¿Christian Nodal está distanciado de sus papás?

Durante una presentación en Querétaro, Christian Nodal abordó el tema de su identidad artística y los derechos sobre su trabajo. “Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes”, dijo.

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, mencionó Nodal.

En los últimos meses, Nodal se ha mantenido alejado de sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, en medio de desacuerdos relacionados con su carrera. Entre los momentos que marcaron este distanciamiento se encuentra febrero de este año, cuando dejó de seguirlos en redes sociales. Además, en enero celebró su cumpleaños número 27 acompañado de Ángela Aguilar y parte de su familia, destacando la ausencia de sus padres en el evento.

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