Ángela Aguilar es captada presuntamente viendo VIDEO de Cazzu; Kunno la exhibe: ¿La cachan? FOTOS

¿Ángela Aguilar espía a Cazzu? Y es que las polémicas no terminan para la cantante mexicana, quién ahora habría sido presuntamente captada viendo una publicación de ‘la Jefa’ y echada de cabeza por una historia de Kunno, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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¿Espiando? Ángela Aguilar es captada con video de Cazzu en celular. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se separaron?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” del sonorense, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del cantautor no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

Esto desató rumores de una presunta separación entre Ángela Aguilar y Nodal, que fueron desmentidos, luego de que 23 de abril, Kunno difundió en sus redes una imagen tomada al interior de un avión donde aparece junto a la pareja. En la fotografía se observa a los tres abrazados, mientras que el texto que acompaña la publicación, “Felices los tres”. En otra historia, también se les ve juntos a los cantantes en una pista de aterrizaje, mientras que el influencer escribió: “Mis papis”, aunque los internautas no les creyeron y acusaron que las imágenes presuntamente fueron hechas con Inteligencia Artificial (IA).

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Acusan que fotos de Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron hechas con IA. / Redes sociales

¿Ángela Aguilar espía a Cazzu, ex de su esposo Christian Nodal?

En una historia compartida en redes sociales, Kunno reveló que estaba con la cantante Ángela Aguilar coloreando dibujos con plumones. En esa misma toma, se observa un celular colocado entre los objetos, cuya pantalla está encendida.

En el dispositivo móvil, que presuntamente correspondería a Ángela Aguilar, se alcanza a distinguir la imagen de un video, donde aparece Cazzu junto a una fan en Las Vegas, en medio del inicio de su gira Latinaje en Estados Unidos.

Ante esto, una usuaria de Instagram, identificada como Karla, le escribió a Kunno: “La pelona bien al pendiente de ‘la Jefa’, viendo los tiktoks donde sale ella”, posteriormente el influencer y exparticipante de La casa de los famosos 6 de Telemundo eliminó la historia de Instagram y bloqueó a la usuaria, que respondió diciendo: “Si me bloqueas es porque es cierto. No borres mis comentarios, la pelona estaba viendo a Cazzu”.

Además, el creador de contenido, ‘el Alex’, destacó que la usuaria fue quien le compartió las imágenes de lo que pasó con el influencer y amigo de la hija de Pepe Aguilar, pues: “cuando ella le escribe a Kunno que Ángela Aguilar está muy pendiente de lo que Cazzu estaba haciendo, Kunno se da cuenta del error que habían cometido y bajan la historia, como niño chiquito, quita el post y los muy tontos tratan de recrear el post cuando ya Karla había hecho un screenshot y tiene todo grabado”.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los implicados. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

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Kunno exhibe a Ángela Aguilar presuntamente espiando a Cazzu. / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal cancelaron su boda por la iglesia?

En entrevista para el canal Versión original, Christian Nodal habló sobre sus próximos proyectos musicales y respondió a las dudas en torno a su boda con Ángela Aguilar y explicó que los planes profesionales y personales no están ligados, y que cada tema se maneja de forma independiente. “No está planeado nada del álbum con la boda; son cosas que tenemos por separado. Incluso, nosotros hemos hablado mucho de casarnos en mayo y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo.”

El cantante detalló que la decisión de aplazar la ceremonia no responde a temas relacionados con la relación, sino a circunstancias externas que influyeron directamente en sus planes. De acuerdo con lo que explicó, ambos habían considerado realizar la boda en mayo, pero optaron por modificar la fecha y replantear el momento en que se llevará a cabo.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota, ¿verdad?, en el carro. Así que se va a posponer”, expresó el cantante sonorense.

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