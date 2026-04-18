Ángela Aguilar y Nodal: Tras rumores de ruptura, ¡Filtran quién es la supuesta nueva amante de él!

Christian Nodal y Ángela Aguilar se mantienen como uno de los matrimonios más polémicos del medio de espectáculo. Durante las últimas semanas, han enfrentado controversias de todo tipo, siendo uno de las más sonadas el aplazamiento de su boda religiosa. ¡Ya hasta aseguran que esnfrentan una solorosa ruptura!

Desde finales del año pasado, ambos anunciaron con bombo y platillo que se iban a casar por la iglesia en mayo de este año. Sin embargo, el mismo Nodal fue el encargado de decir hace algunos días que el evento tendría que posponerse.

Si bien dio una explicación contundente, han surgido rumores sobre “la verdadera razón”, principalmente tras destaparse que, presuntamente, el cantante le estaría siendo infiel. Incluso se ventilaron detalles de la supuesta tercera en discordia. Te contamos todo lo que se sabe.

Nodal y Ángela Aguilar / Mezcalent/Redes sociales

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¿Quiénes han sido señaladas como las presuntas amantes de Christian Nodal?

La especulación de que, presuntamente, Christian Nodal le es infiel a Ángela Aguilar no es algo nuevo. Estos rumores han circulado prácticamente desde que se casaron por el civil en 2024.

Primero, una influencer que se identificó como Iveeth dijo a principios de 2025 que, supuestamente, tenía una relación extramarital con Nodal y hasta esperaba un hijo de él. Durante un tiempo, usó sus redes sociales para mostrar presuntas pruebas que incluían, principalmente, ecografías de su embarazo. Esta especulación quedó en el olvido con el pasar de los meses.

En ese mismo año, también comenzó a circular la versión de que Christian estaba engañando a su esposa con Esmeralda Camacho, su violinista. El rumor inició tras viralizarse un video en el que, aparentemente, la joven le hacía “caras” a Ángela cuando se presentó en el escenario junto a su esposo. La también creadora de contenido negó esto y dijo que su relación con el artista solo era “profesional”.

Pese a esto, algunos medios reportaron que, supuestamente, Ángela exigió el despido de Esmeralda tras todo el escándalo. Esto también sería desmentido por la propia Camacho.

Otra mujer que también fue señalada como “amante” de Nodal fue la reportera venezolana, Ana Cecilia Leal. Según el periodista William Guzmán, los dos intercambiaron números y se mensajeaban constantemente. A raíz de esto, Leal dio la cara y se deslindó de las especulaciones. Aseguró que, cuando entrevistó a Christian, este se portó cordial y no hubo segundas intenciones de por medio.

Esmeralda Camacho / Redes sociales

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Ella sería la presunta nueva amante de Christian Nodal

Recientemente, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar nunca se planeó realmente, es decir, la pareja no contemplaba casarse por la iglesia, pero él tuvo que decir que se aplazaba para evitar más polémica.

En una emisión de su programa en YouTube, el comunicador también dijo que, supuestamente, Nodal estaría engañando a Ángela con una chica dominicana. Según reportó, tienen un “bunker” secreto en Miami, donde tienen sus “encuentros cortos” debido a la agenda de él, así como a la presión de la familia Aguilar.

“Hay una elegida desde hace mucho tiempo. La amante de Christian Nodal es dominicana. La amante eterna de Christian Nodal es de República Dominicana. No vive en República Dominicana. Se ven poco tiempo, un rapidín. La amante de Christian Nodal vive en Miami”. Javier Ceriani

Y agregó: “Para poder escaparse y poder hacer esta operación, Christian contaba con poco tiempo y lo hacía, según nos cuentan los del edificio, con un chofer. El chofer llega, lo deja en el valet parking, él sube, y el chofer se queda esperando cerca del edificio”.

Aunque no ofreció mayores detalles, Ceriani sostuvo que Nodal no lo iba a poder “desmentir”, ya que tenía todo “chequeado”. Para finalizar, afirmó que, en su momento, Pepe Aguilar le advirtió a Nodal que, si le era infiel a su hija, le cobraría una fuerte suma de dinero.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar?

En una entrevista que le hicieron justamente en República Dominicana, Christian Nodal mencionó que su boda religiosa con Ángela Aguilar estaba programada para el 8 de mayo. No obstante, se tuvo que aplazar.

Según él, se tomó esta decisión debido a la inseguridad que se vive en Zacatecas, lugar donde se encuentra el rancho de los Aguilar y donde planeaban casarse.

Muchos no creyeron mucho en su explicación y consideraron que todo se debió, principalmente, al escándalo de ‘Un vals’, el nuevo video musical de Nodal. Y es que, en dicho material, aparece una modelo que, para muchos, tiene rasgos similares a Cazzu.

Pese a que Christian se justificó diciendo que no fue el responsable del cast del proyecto, la gente sigue afirmando que realmente el cantante sí sabía del parecido entre la modelo y su ex.

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