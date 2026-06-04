Lucía Méndez sufre fuerte caída ¿por culpa de Alicia Villarreal? Redes explotan: “Una falta de respeto” VIDEO

La reciente polémica en la relación sentimental de Cibad Hernández y Alicia Villarreal ya ha afectado a terceros. Lucía Méndez sufrió una fuerte caída por culpa de un “zafarrancho” generado por “la Güerita consentida”. ¿Qué pasó exactamente?

Lucía Méndez sufre aparatosa caída junto a la prensa / Redes soaciales

¿Cómo fue la reciente caída de la actriz Lucía Méndez?

La tarde noche de este jueves 4 de junio, un video comenzó a viralizarse en redes sociales, en el cual, se aprecia a Alicia Villarreal (con rumores de presunto embarazo) siendo abordada por la prensa, eso sí, sin mucha organización.

En la grabación, se nota que periodistas y reporteros buscan alguna declaración de la cantante, creando un momento de tensión para poder conseguir, aunque sea, unas palabras.

De manera paralela, se escucha de fondo un “ Ayyyy ”, como una reacción o reflejo a un problema. En dicho momento, la cámara gira y se ve a Lucía Méndez en el suelo.

La palabra “ cuidado ” se repitió muchas veces, mientras los presentes ayudaban a Lucía a poder pararse. La entrevista a Alicia seguía llevándose a cabo, y al parecer, la “Güerita” nunca se dio cuenta de lo ocurrido.

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Lucía Méndez sufrió caída durante entrevista a Alicia Villarreal / Especial

¿Cuál es el estado de salud de Lucía Méndez tras su aparatosa caída?

Tras la caída de Lucía Méndez (quien ya se cayó durante un show en 2024), no ha habido un comunicado de su parte o de su equipo, para revelar si sufrió algún daño físico o si pasó a mayores la situación.

Las críticas de internautas no se hicieron esperar, pues acusaron a los miembros de la prensa de no ser cuidadosos y de faltarle al respeto a una primera actriz como ella:



“Qué falta de respeto para Lucía Méndez”,

“Qué barbaridad, muy mal” y,

“Ahora sí se pasaron, una señora de la edad de Lucía y que le falten así al respeto”.

La caída de Lucía Méndez no fue culpa directa de Alicia Villarreal , la situación escaló cuando se “armó el relajo” para poder entrevistar a la “Güerita”, pues los presentes no se dieron cuenta que la actriz se encontraba junto a ellos.

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¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron su relación?

Durante esta semana comenzaron algunos rumores que señalaban la posible ruptura de Cibad Hernández y Alicia Villarreal, mismos que fueron negados por la misma pareja:

A través de sus redes sociales, Cibad publicó varios videos con los que buscó poner fin a las especulaciones sobre una posible separación de ambos. Una de las respuestas más claras de la cantante fue mediante un video que mostró, en el que ambos aparecen viajando en automóvil y con el siguiente mensaje:

“ Te amo, mio papito ”, se lee en el video.

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha emitido ninguna declaración sobre el tema. Sin embargo, las publicaciones compartidas por su pareja parecieron ser suficientes para aclarar los falsos rumores.

Cabe señalar que una fuente cercana a TVNotas reveló que hasta una boda secreta ya habría sido planeada entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal.

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