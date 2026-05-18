¿Lucía Méndez se arrepiente de cantar con Alicia Villarreal? Ella dice: “Compartir el escenario no es necesidad”

Alicia Villarreal hizo vibrar al Coloso de Reforma la noche del 14 de mayo con un concierto lleno de invitados de lujo; sin embargo, las críticas no se hicieron esperar en redes, donde se difundió ampliamente su colaboración junto a Lucía Méndez.

La intérprete de “Te aprovechas” hizo un recorrido de su trayectoria musical que abarcó desde sus clásicos hasta sus recientes lanzamientos como “Maldita billetera” y “Mejor que tú”, pero los momentos que más emocionaron al público fueron cuando subieron al escenario Lupillo Rivera, Lila Downs y Lucía Méndez.

Pese a los gritos y aplausos que inundaron la participación de los intérpretes junto a Alicia Villarreal, la colaboración con Méndez se inundó de críticas en redes, lo que llevó a la cantante a enviar un contundente mensaje. ¿Qué dijo?

No te pierdas: Lupillo Rivera sufre terrible robo en pleno concierto ¡Se queda sin botas!: ¿Qué pasó? | VIDEO

¿Lucía Méndez se arrepiente de cantar con Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal y Lucía Méndez interpretaron juntas ‘Culpable o inocente’ en el Coloso de Reforma, colaboración que parece no haber sido del agrado de todos. Ante los comentarios negativos, Méndez aseguró que ninguna estrella necesita de la presencia de la otra para triunfar y reflexionó:

“Compartir el escenario no es necesidad. Es grandeza, respeto a otras carreras, amor por la música y crear momentos históricos para el público”. Lucía Méndez

El mensaje publicado el 16 de mayo, a través de sus historias de Instagram, fue dirigido principalmente a los programas que pintaron una narrativa diferente a lo que se vivió esa noche, pero aprovechó para resaltar el respeto a las decisiones de su colega: “Si de verdad dicen respetarla, también respeten sus decisiones. Es una mujer inteligente, libre y perfectamente capaz de decidir qué proyectos sumar a su vida y a su historia”.

Mensaje de Lucía Méndez ante críticas a Alicia Villarreal / Redes sociales

Lee: Melenie Carmona asiste a terapia tras denuncia de su mamá, Alicia Villarreal, vs. Cruz ‘N’: “Absorbía mucho”

¿Qué canción interpretaron juntas Alicia Villarreal y Lucía Méndez?

Alicia Villarreal y Lucía Méndez interpretaron juntas ‘Culpable o inocente’, un clásico que ha sido cantado en diferentes voces, pero fue popularizado por Lucía Méndez en los años ochenta, cuando formó parte de su álbum “Cerca de ti”.

Debido a que el sencillo ha sido escuchado en diferentes artistas, los videos que circulan en redes sociales de las intérpretes arriba del escenario se han inundado de diversos comentarios negativos como: “Contemporáneas, les falta la señora Ana Bárbara”, “Canta mejor la Méndez”, “Seamos sinceros, esa canción solo Jenni Rivera la cantó genial”, entre otros.

Pese a las críticas, Alicia Villarreal se mostró agradecida por la noche que vivió junto a grandes intérpretes de la música mexicana en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.

Alicia Villarreal recibe críticas por canción con Lucía Méndez. / Redes sociales

Lee: Lucía Méndez desata comentarios por foto con la Josa: ¿Se ve más joven que la exKabah?

¿Qué dijo Alicia Villarreal ante las críticas por su colaboración con Lucía Méndez?

Hasta ahora, Alicia Villarreal no se ha pronunciado sobre los comentarios negativos de su concierto, pero se mostró sumamente agradecida en redes, donde escribió:

“Todavía sigo con el corazón latiendo al máximo. Qué noche tan espectacular vivimos juntos. Verlos cantar, bailar, emocionarse y entregarse conmigo en cada canción fue simplemente inolvidable”.

Cabe mencionar que el concierto formó parte de la gira ‘Bendita locura’, la cual asegura no sería la misma sin el “amor tan inmenso” que le han dado desde el primer momento que subió al escenario.

No te pierdas: ¿Alicia Villarreal olvida cumpleaños de Melenie Carmona, su hija? La señalan de omitirlo tras rumores de boda