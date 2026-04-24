Lucía Méndez desata comentarios por foto con la Josa: ¿Se ve más joven que la exKabah?

En diferentes ocasiones, la actriz Lucía Méndez se ha vuelto viral en redes sociales por diferentes momentos ‘chuscos’. Nuevamente está en la mira de todos, luego de compartir una fotografía con la cantante María José.

En la fotografía se aprecia a la Josa y Méndez juntas y rápidamente se hizo viral, pero no por este momento, sino porque internautas detallaron que la actriz se ve más joven que la exintegrante de Kabah.

Lucía Méndez compartió una foto en redes con María José donde se ve más joven que la cantante. / Foto: Redes soaciales.

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¿Cuál es la fotografía que compartió Lucia Méndez con María José que desató comentarios en redes?

Lucía Méndez, a través de sus redes sociales oficiales, compartió la fotografía con ‘la Josa’, en una reunión de amigas.

La actriz y también cantante le dedicó este tierno mensaje a la intérprete de ‘No soy una señora’:

“Una tarde llena de risas, complicidad y momentos que se quedan en el corazón. Disfrutando la compañía de una mujer tan talentosa y querida como @lajosa. Porque cuando se juntan almas bonitas, la magia simplemente sucede”. Lucía Méndez.

Inmediatamente, usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar con comentarios sobre la apariencia presuntamente más joven de Lucía Méndez en comparación con María José, quien en enero de este 2026 cumplió 50 años de edad.

"¡Qué filtrazo! Te hace ver más joven que la Josa!”.

"¡La mamá de Lucía Méndez es María José!”.

"¿Hizo un pacto o por qué se ve más joven que María José?”.

"¡Se ve más joven que la exKabah!”.

“Pasa la rutina para lucir así de joven Lucía”

“Acepten la vejez con dignidad”.

Al momento, Lucía Méndez no se ha pronunciado a los comentarios sobre su aspecto físico.

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¿Cuántos años tiene Lucia Méndez?

Actualmente, la actriz Lucía Méndez tiene 71 años de edad, los cuales los cumplió el 26 de enero de este año y sigue teniendo vigencia en diferentes proyectos.

El año pasado durante le festival de música ‘Tecate Emblema’, que se realizó en el Estadio GNP, una de las artistas invitadas fuera María José, quien durante su presentación llamó al escenario a Lucía Méndez, quien fuera su invitada especial sorpresa. Ambas artistas mantienen buena relación de amistad.

Actualmente, Lucía Méndez tiene 71 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles han sido los proyectos de Lucia Méndez?

A sus 71 años de edad, Lucía Méndez ha participado en varios proyectos de televisión, películas, series y también algunos proyectos musicales.

Las apariciones de Lucía Méndez han sido en:



“El extraño retorno de Diana Salazar”.

“Cómplices”.

“Siempre reinas”.

“Señora tentación”.

“Mujeres asesinas”.

“Mejor viuda que mal acompañada”.

“El maleficio II”.

La serie de ‘Mujeres asesinas’ fue uno de los proyectos donde participó con la producción de Pedro Torres, su expareja, quien murió este 2026.

Torres murió a los 71 años de edad luego de enfrentar una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa.

Méndez ha confesado que fue un duro golpe perder a su expareja y manifestó lo complicado que era el deterioro de salud que el productor presentaba en vida.

“El duelo ha sido difícil, pero fue más difícil verlo apagarse”. Lucía Méndez.