Mujer avienta su camioneta a dos estudiantes en paso peatonal; la nombran ‘Lady Tronchatoro’: VIDEO

México ha sido testigo de muchas “Ladies” y “Lords”; personas que son exhibidas por sus malas acciones y/o comentarios polémicos. Un ejemplo es Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, quien estuvo a punto de ir a la cárcel hace algunos días por no cumplir con las medidas cautelares del juez.

Ahora se da a conocer el caso de una mujer que les aventó su camioneta a dos estudiantes que iban pasando por un paso peatonal. Sus declaraciones la hicieron acreedora al título de ‘Lady Tronchatoro’. Esto es lo que se sabe.

Checa: Nacho Casano también fue víctima de ‘Lady racista’: “Tenía miedo de que le fuera a hacer algo por celos”

Viralizan a mujer que quiso atropellar a dos estudiantes / Redes sociales

¿Quién es ‘Lady Tronchatoro’ y por qué la apodaron así?

Desde hace varios días, comenzó a circular un video de un par de jóvenes reclamándole a una mujer por haberles aventado su camioneta en CDMX. Según explicó quien subió el material, iban saliendo de la universidad y estaban caminando sobre un paso peatonal.

Lejos de pedir disculpas, la mujer se molestó. Y es que, según ella, los afectados cometieron un “delito” al no darle “prioridad” a su carro.

“Escucha, uno, escucha uno, las leyes de tránsito dicen que aunque haya una raya peatonal los peatones se tienen que frenar. Primero, mi reina, lee los artículos y segundo, aquí párale”, dice la señora.

Si bien le intentan explicar que estaban a la mitad del paso peatonal, la mujer no entiende razones. Siguió en su misma postura y, antes de irse, les exigió que mejor “aprendieran a cruzar”.

“Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Deja de estar estorbando, cuando aprendas a cruzarte, me avisas”, finalizó.

A raíz de su actitud y su físico, en redes sociales la han bautizado como ‘Lady Tronchatoro’. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer en cuestión.

No te pierdas: ‘Lady Polanco’: Adrián Marcelo se burla de la periodista Claudia Mollinedo y desata nueva polémica en redes

Esto dicen las leyes de tránsito sobre el paso de peatones en México

A diferencia de lo que cree ‘Lady Tronchatoro’, las leyes de tránsito, al menos en CDMX, le dan prioridad a los peatones. De hecho, el capítulo 1 del artículo 6 especifica que los transeúntes van primero en los siguientes casos:

La luz verde les otorga el paso a los peatones.

Los transeúntes no alcanzan a cruzar completamente la vía.

Los vehículos van a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya peatones cruzando esta.

Incluso, cuando no existe un paso peatonal establecido, los conductores tienen la obligación de cederles el paso a las personas, principalmente para evitar algún tipo de accidente.

¿Qué dicen las leyes de tránsito sobre el paso de peatones? / Redes sociales

¿’Lady Tronchatoro’ podría ir a la cárcel?

Al no haber lesionados, ‘Lady Tronchatoro’ no tiene riesgo de ir a la cárcel. Sin embargo, de haber sido vista por un policía, podría haber recibido una multa.

En el caso de la mujer, tendría que haber pagado poco más de dos mil pesos, además de que se le pondrían tres puntos a su licencia de conducir.

Mira: Mariana Echeverría aprovecha las burlas y registra Lady mangos gracias a La rosa de Guadalupe