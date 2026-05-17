Exparticipante de Big Brother publica ardiente FOTO en el gimnasio al presumir sus músculos: ¿Quién es?

Un exparticipante de Big Brother se hizo viral en redes sociales nuevamente y no solo por haber estado en este reality show, sino por varias picantes fotografías que subió a sus redes, que hicieron volar la imaginación de los internautas.

El exparticipante aprovechó su rutina de ejercicio y presumió sus bien trabajados músculos y ¡algo más! ¿De quién se trata? Te dejamos todos los detalles.

Un exparticipante de Big Brother presumió sus músculos en picantes fotografías. / Foto: Instagram: @themickeyclee

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¿Cuál es el participante de Big Brother que publicó una fotografía que encendió las redes?

Se trata de Paulo Augusto Carvalhaes, exparticipante de Big Brother Brasil que ganó popularidad por integrarse al reality en la edición de este 2026.

Antes de su paso por Big Brother era influencer, lo que le hizo ganar popularidad para que la producción del programa brasileño lo contactara para entrar al reality.

Paulo Augusto sigue utilizando sus redes sociales para tener contacto con sus fans y ahora que se volvió más popular por Big Brother, aprovecha para presumir ¡de más!

Recientemente, el influencer compartió unas ardientes fotografías que encendieron las redes sociales, donde se le ve ejercitarse. En una de ellas, se coloca frente al espejo y comienza a presumir sus músculos.

Seguidores y fans no tardaron en reaccionar a las ‘picantes’ fotografías. Varios comentarios destacaron su gran musculatura y un pequeño descuido que marcó su gran anatomía.



“¿Y ese paquetón?”.

“¡Qué brazotes!”.

“Hermoso, divino, esos músculos de sueño”.

“¿Cuándo me abrazas con esos brazos?”.

“¡Que no se te escape lo del pantalón!”.

“Una guapura de hombre totalmente”.

Estas son las ‘picantes’ fotografias de Paulo Augusto, exparticipante de Big Brother Brasil, que encendieron las redes sociales:

Paulo Augusto, participante de Big Brother Brasil, enciende las redes. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Paulo Augusto?

Paulo Augusto tiene actualmente 21 años de edad. Es un influencer brasileño que, gracias a sus videos, ganó popularidad y se unió a Big Brother Brasil 2026.

En su país es estudiante de Medicina Veterinaria. Se dedica a la ganadería, por lo que se considera amante del campo. En sus redes sociales y en su labor como influencer demuestra cuanto le gusta su estilo de vida.

Además, internautas en redes sociales consideran a Paulo un hombre atractivo y muy trabajador, por lo que pidieron su ingreso a Big Brother Brasil 2026. La producción lo buscó y, tras una dinámica que se preparó, entró al show.

Paulo Augusto no resultó el ganador de la edición de este año en Brasil, pero ganó más popularidad de la que ya tenía en redes sociales.

Paulo Augusto, exintegrante de Big Brother Brasil 2026. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién ganó la edición de Big Brother 2026 en Brasil?

La ganadora de Big Brother Brasil 2026 fue Ana Paula Renault, una famosa periodista brasileña, pero su victoria fue muy dolorosa, ya que su padre falleció mientras ella estaba en el reality. El devastador hecho pasó a días de que terminara Big Brother Brasil 2026. Familiares de la periodista no querían notificarle la noticia a Renault, pero la producción del programa lo hizo. ¿Por qué?

De acuerdo con lo revelado por el programa, Ana Paula firmó un documento con la producción del programa, el cual le pide notificarle cualquier acontecimiento grave relacionado con su familia. ¿Será que presentía algo?

A pesar de la terrible noticia, Ana Paula decidió quedarse en la gran final y resultó ganadora.