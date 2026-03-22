Exparticipante trans de ‘Big Brother’ investigada por robo en modalidad de ‘viuda negra’, ¿irá a la cárcel?

Recientemente, Luciana Martínez, exparticipante de ‘Gran Hermano 2024’ (como se conoce en Argentina a ‘Big Brother’), fue acusada de haberle robado a un extranjero bajo la modalidad de ‘viuda negra’. Su representante, Cristian Andrés Wagner, está involucrado en la investigación.

Luciana Martínez / Redes sociales

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¿Qué es el robo en modalidad de ‘viuda negra’?

El robo en modalidad de ‘viuda negra’ se refiere a un tipo de hurto en el que una persona, generalmente mujer, seduce o se gana la confianza de su víctima para luego llevarla a un lugar privado y robarle sus pertenencias.

Normalmente intoxican a la víctima con algún tipo de sustancia para dejarla inconsciente para después llevarse sus objetos de valor.

¿Por qué Luciana Martínez, exparticipante del ‘Gran Hermano 2024’, está siendo acusada de robo?

De acuerdo con información de medios argentinos, un turista extranjero de 40 años denunció a Luciana Martínez por presuntamente robarle tras conocerse en un bar de Makena durante el pasado fin de semana. Supuestamente, la estrella de reality estaba acompañada de otro hombre que, aparentemente, sería su representante.

Tras un rato de convivencia, la presunta víctima los llevó a su habitación de hotel para, presuntamente, tener un encuentro íntimo. Según su versión, al tomar unas copas, comenzó a sentirse cansado y confundido. Finalmente se habría quedado dormido.

Al despertar, se dio cuenta de que estaba solo y que faltaban muchas de sus pertenencias, entre ellas un reloj y su pasaporte, por lo que hizo la denuncia ante las autoridades. Los nombres de la celebridad y su mánager quedaron registrados en el hotel, además de que un empleado dijo haberlos visto, lo que permitió que la investigación avanzara más rápido.

Tanto Luciana como Cristian fueron detenidos. Ambos fueron liberados poco después, pero siguen bajo investigación. Se ha reportado que el delito se reclasificó de robo en modalidad de ‘viuda negra’ a simple hurto.

Luciana Martínez / Redes sociales

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¿Qué dijo Luciana Martínez, exparticipante del ‘Gran Hermano 2024’ tras ser liberada de prisión?

Tras su liberación, Luciana Martínez habló con un medio local y expresó haber pasado días de angustia en prisión. Dijo que ahora está enfocada en procesar todo lo que vivió y en demostrar su inocencia.

Sin querer dar muchos detalles sobre su situación legal, afirmó estar confiada en que todo se aclare con el tiempo y sostuvo no ser una “viuda negra”, como muchos detractores han comenzado a llamarla en redes sociales.

“Yo creo en Dios; tengo mucha fe. Fue rezar, sobre todo, para que todo saliera bien. Tengo un equipo de abogados que hizo que todo saliese bien y se lo agradezco. No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy”, expresó.

Un texto filtrado en redes sociales indicaría las condiciones bajo las cuales la joven fue liberada de la cárcel. Especifica que no puede obstaculizar la investigación, ni salir de la zona y mantenerse en contacto con el tribunal cada cierto tiempo.

De acuerdo con las leyes argentinas, si resulta ser culpable, enfrentaría una pena de uno a seis años de prisión. Hasta ahora, no se han dado más avances en la investigación. En tanto que en redes sociales se han filtrado videos de ella y su mánager conviviendo con la presunta víctima.

¿Quién es Luciana Martínez, exparticipante del ‘Gran Hermano 2024’ que fue liberada de prisión?

Luciana Martínez es una asesora de imagen y bailarina de origen argentino. Ganó fama al ingresar al ‘Gran Hermano’ en diciembre de 2024. Cuando entró, contó parte de su historia de vida, incluyendo el hecho de que era una chica trans.

“Soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz. Hace más de diez años que a escondidas también soy Luciana Martínez”, indicó.

Según contó, viene de una familia de siete hermanos; dos de ellos están en la cárcel. Aseguró que gracias a ellos entendió lo que no estaba bien en la vida. Le pidió perdón a su madre por haber dado a conocer su identidad de esa manera y no haber hablado con la familia primero.

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