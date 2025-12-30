Muere exparticipante de Big Brother tras ataques al corazón; una lectura de mano había predicho la tragedia

La muerte de Mickey Lee, exintegrante de “Big Brother” temporada 27, conmocionó a los seguidores del reality y a usuarios en redes sociales, especialmente por las circunstancias que rodearon su muerte.

La creadora de contenido murió en plena Navidad, a los 35 años, luego de permanecer hospitalizada varios días en estado crítico.

Su muerte no solo despertó una ola de mensajes de despedida, sino que también revivió un inquietante predicción ocurrido dentro del programa, cuando una lectura de mano de otra habitante pareció anticipar su destino. ¿Qué le dijeron?

Muere Mickey Lee, exintegrante de Big Brother 27, tras sufrir múltiples paros cardíacos. / Instagram: @themickeyclee



¿De qué murió Mickey Lee, exparticipante de Big brother?

La familia de Mickey Lee confirmó su muerte la tarde del 25 de diciembre, a través de un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje, informaron que la exintegrante de “Big brother” murió tras sufrir múltiples paros cardíacos, derivados de complicaciones graves provocadas por la gripe.

“Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en Navidad a primera hora de la tarde”, escribieron. Días antes, sus familiares ya habían alertado que la joven se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde luchaba por recuperarse.

En un comunicado previo, detallaron que “Mickey sufrió una serie de paros cardíacos tras presentar complicaciones derivadas de la influenza y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos” y que el proceso de recuperación sería largo y complicado. Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápidamente hasta que su corazón no resistió más.

¿Qué predicción le hicieron a Mickey Lee en Big brother?

Tras confirmarse la noticia, en redes sociales resurgió un momento ocurrido durante la temporada 27 de “Big brother”, que muchos calificaron como escalofriante. En un video compartido por fans, se observa a Mickey Lee junto a otras participantes mientras recuerdan una lectura de mano hecha por una compañera llamada Ava.

Según relataron entre risas, Ava le dijo a Mickey que “moriría joven”, comentario que en ese momento fue tomado como una broma. “Ava dijo que la palma de Mickey tenía una línea de vida corta”, escribió un usuario al compartir el clip, el cual fue grabado durante una transmisión en vivo el 24 de julio.

Aunque en ese instante todos rieron, hoy las imágenes han generado inquietud. “Ay, Dios mío… ver esto ahora es tan espeluznante”, comentó un seguidor, mientras otro agregó: “Wow, esto da mucho miedo”.

¿Quién era Mickey Lee de Big Brother y qué patología tenía en el corazón?

Mickey Lee se ganó el cariño del público por su personalidad cercana y auténtica dentro del reality. “Mickey cautivó los corazones del público de todo el país a través de su aparición en “Big brother”, destacó su familia en el comunicado.

Además, se reveló que la joven padecía una condición cardíaca, específicamente un agujero en el corazón, información que llegó a compartir durante su estancia en el reality, Según aclaraciones posteriores, esa cavidad —un defecto cardíaco congénito— se cerró espontáneamente durante su crecimiento, y los médicos confirmaron que ya no estaba presente en su vida adulta, por lo que no contribuyó a su muerte, afirmaron sus familiares.

La familia cerró su mensaje con palabras llenas de amor: “Será recordada por la alegría que trajo a la vida de tantas personas”, y pidió respeto ante el doloroso momento: “Solicitan respetuosamente privacidad durante este momento crítico de duelo”.

