Exparticipante de ‘Big brother’ sufre terrible accidente en moto y sale disparado; filtran VIDEO

Un exparticipante de ‘Big brother’ 2022" sufrió fuerte accidente y se encuentra internado en estado crítico. El incidente se trató de un choque en motocicleta. Desde su paso por el reality, el joven había conquistado al público con su carisma y cercanía con los demás participantes, pero ahora su historia toma un giro dramático que mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores.

Su esposa, también exparticipante de ‘Big brother’, con quien tiene a dos gemelas, compartió en redes su angustia y pidió oraciones a sus seguidores. ¿De quién se trata? ¿Se debate entre la vida y la muerte?

¿Qué le pasó a Thiago Medina, exparticipante de ‘Gran hermano’ Argentina?

El incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre de 2025, cuando el exconcursante de Big brother, en su versión argentina, Thiago Medina, circulaba en su motocicleta y colisionó contra un automóvil, provocando que saliera disparado por los aires. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue atendido quirúrgicamente.

Según los reportes médicos, Thiago sufrió múltiples lesiones: costillas rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado. Además, se le diagnosticaron politraumatismos que complican su estado. Tras el accidente, su expareja, Daniela Celis, madre de su hijo, solicitó a través de Instagram que se unieran en oración por él.

¿Cuál es el estado actual de Thiago Medina, exparticipante de ‘Gran hermano’?

De acuerdo con los últimos partes médicos, el joven continúa en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado. “Sigue en la UTI con signos de leves mejorías con respecto al día anterior”, informó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Daniela Celis, esposa de Thiago, ha mantenido a sus seguidores al tanto de su evolución. En un último comunicado, destacó: “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”. Aunque muestra pequeñas señales de recuperación, su estado sigue siendo crítico, por lo que la familia mantiene el pedido de oración constante.

Filtran video del accidente de Thiago Medina, exparticipante de Gran hermano 2022

En redes sociales se compartió impactante video del momento del accidente del exparticipante de ‘Big brother’, Thiago Medina. En las imágenes se observa cómo el joven circula en su motocicleta cuando, aparentemente, un automóvil que sale del lado izquierdo lo atropella, provocando que salga disparado por el aire.

El clip ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes han reaccionado con preocupación y solidaridad hacia Thiago y su familia. Expertos en tránsito y usuarios de redes señalaron que el impacto fue de alta gravedad, lo que coincide con el delicado estado de salud reportado por los médicos.

Así fue el accidente de Thiago Medina.

¿Quién es Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano en 2022?

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, se ganó el cariño del público gracias a su historia de vida. Nacido en González Catán, Buenos Aires, creció en una familia numerosa y enfrentó la muerte de su madre Marissa a temprana edad.

Antes de su paso por el reality, trabajó junto a su padre recolectando cartones y en el Mercado Central, con el sueño de mejorar la casa familiar. Durante su estadía en el programa, su relación con Daniela Celis llamó la atención, tras salir del programa ambos continuaron su noviazgo y se convirtieron en padres de dos gemelas.

