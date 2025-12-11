Las fotos de Miss Jamaica 2025 antes del accidente que cambió todo; ¡Así brillaba!

Gabrielle Henry, representante de Miss Universo Jamaica, enfrenta un delicado momento de salud tras la aparatosa caída que sufrió durante la pasarela del certamen internacional. Lo que inicialmente pareció un accidente menor se convirtió en una emergencia médica, pues la organización confirmó que la joven presentó una hemorragia intracraneal derivada del golpe.

De glamour total al hospital: así se veía Miss Jamaica 2025 antes del accidente. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry, Miss Jamaica, en Miss Universo 2025?

Durante la pasarela de vestidos de noche en la competencia preliminar, un momento que suele centrarse en la elegancia y seguridad de cada participante, ocurrió un accidente que estremeció al certamen: Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, cayó a través de un hueco en el escenario.

El impacto fue de tal magnitud que la modelo perdió la consciencia de inmediato y tuvo que ser atendida por el equipo médico presente. De acuerdo con la Organización Miss Universo (MUO), el incidente provocó heridas de consideración que obligaron a suspender cualquier actividad posterior para la concursante.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, dijo la MUO a través de un comunicado. Tras el percance, Henry fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permanece en cuidados intensivos debido a que requiere vigilancia médica especializada las 24 horas.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

A pesar de la naturaleza del accidente, el estado de salud de Miss Jamaica ha sido reportado como estable, lo que ha llevado alivio a quienes han seguido de cerca su evolución.

La organización continúa monitoreando la recuperación de Gabrielle Henry y proporcionando información conforme avanza su tratamiento.

Escándalo en Miss Universo 2025: Miss Jamaica cayó del escenario y hoy lucha por recuperarse en terapia intensiva. / Foto: Redes sociales

Las imágenes de Miss Jamaica 2025 previas al trágico momento en el escenario. / Foto: Redes sociales

¿Cómo lucía la Miss Jamaica antes del accidente en Miss Universo 2025?

Antes del accidente que hoy mantiene la atención del mundo, Gabrielle Henry mostraba en sus redes sociales una faceta vibrante y dedicada a su preparación rumbo a Miss Universo. Su cuenta estaba llena de fotografías y videos en los que se le veía desfilar con vestidos de noche llenos de brillo, texturas elegantes y siluetas diseñadas para resaltar su porte en la pasarela. También compartía momentos en traje de baño durante sus entrenamientos y sesiones de práctica, en los que destacaba su disciplina y el trabajo físico detrás de su participación en el certamen internacional.

Además de su preparación para la competencia, Gabrielle Henry solía publicar imágenes de sus viajes, especialmente en escenarios de playa, donde mostraba su conexión con la naturaleza y el estilo de vida que llevaba entre entrenamientos, sesiones fotográficas y compromisos previos a Miss Universo. Entre esos recuerdos también figuraba uno de los más significativos en su trayectoria reciente: su coronación como Miss Universo Jamaica 2025.

Sus redes sociales no solo funcionaban como un escaparate de glamour, sino también como un espacio para compartir su proceso, su esfuerzo y los momentos que definieron su paso por el certamen, lo que vuelve aún más impactante el contraste con la situación de salud que enfrenta actualmente.

Fotos, viajes y glamour: así era el contenido de Miss Jamaica 2025 antes del accidente que sacudió al mundo de los certámenes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025?

Gabrielle Henry, nacida en noviembre de 1996, ha construido una trayectoria que trasciende el mundo de los certámenes de belleza. A sus 29 años, se ha posicionado como una de las voces jóvenes más comprometidas de Jamaica en temas de salud, accesibilidad y empoderamiento comunitario. Su formación en medicina, con una dedicación profesional hacia la oftalmología, le ha permitido enfocar su carrera en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual, una causa que se ha vuelto central en su identidad laboral y personal.

Su vocación social la llevó a crear una fundación dirigida a brindar apoyo, recursos y acompañamiento a quienes viven con limitaciones visuales, especialmente en comunidades donde los servicios médicos especializados son escasos. Desde campañas educativas hasta programas de detección temprana y actividades de inclusión, Henry ha impulsado iniciativas que buscan reducir brechas y generar oportunidades para un sector históricamente marginado. Este trabajo la ha consolidado como una figura que entiende la importancia de unir el conocimiento técnico con acciones que impacten de manera directa en su entorno.

Además de su labor en el ámbito de la salud, Gabrielle Henry también se desempeña como vocalista y artista, una faceta que complementa su perfil multidisciplinario y le permite conectar con distintas audiencias. Su participación en Miss Universo Jamaica 2025 reflejó esa combinación de talento, profesionalismo y propósito: más que representar un ideal estético, llevó al escenario un mensaje centrado en la disciplina, el servicio y la empatía. Su presencia en el certamen se convirtió así en una plataforma para visibilizar temas relacionados con la accesibilidad y el bienestar comunitario, reafirmando su compromiso con causas que considera esenciales para transformar vidas.

