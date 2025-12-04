Fátima Bosch reacciona tras demanda de Nawat Itsaragrisil en su contra y recuerda cómo la humilló: ¿Qué dijo?

Fátima Bosch, actual Miss Universo y representante de México, regresó a la escena pública desde Nueva York en medio del revuelo internacional que generó la demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia. El empresario la acusó de haber difundido declaraciones falsas respecto a un presunto ataque verbal ocurrido durante el certamen en Bangkok, hecho que desató una polémica que sigue escalando.

Fátima Bosch se prepara para representar con todo a México en Miss Universo 2025 / Especial

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil sobre la demanda hacia Fátima Bosch?

El conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil comenzó durante una actividad del concurso Miss Universo en Bangkok, donde, según la versión de la mexicana, el empresario presuntamente la habría humillado frente a otras concursantes. Bosch relató en Good Morning America que Nawat le habría gritado “¡cállate!” y la habría llamado “tonta”, situación que la llevó a denunciar públicamente lo ocurrido. Sus declaraciones se viralizaron y generaron indignación en redes sociales.

Nawat rechazó por completo la acusación. El 12 de noviembre de 2025 presentó formalmente una demanda por difamación ante autoridades tailandesas. En su declaración oficial asegura que existe una grabación que demostraría que él nunca usó la palabra “tonta” para dirigirse a la reina mexicana y sostiene que ella difundió una versión falsa del incidente que afectó su reputación internacional. Además, advirtió que tomará medidas legales contra cualquier medio que replique lo que considera “acusaciones infundadas”.

El presidente de Miss Grand International también afirmó que defenderá su nombre ante cualquier señalamiento que considere falso, insistiendo en que la situación no se desarrolló como Bosch lo relató. Hasta ahora no se han revelado públicamente pruebas audiovisuales por parte de Nawat, pero su demanda se encuentra activa y avanzando dentro del marco legal tailandés.

Nawat Itsaragrisil presenta denuncia contra Fátima Bosch y demandaría / FB: Miss Universe Thailand, redes sociales y canva

¿Qué contestó Fátima Bosch ante la denuncia de Nawat Itsaragrisil?

Aunque la demanda es uno de los temas principales alrededor de su coronación, Fátima Bosch ha evitado responder directamente sobre el proceso legal. En su reaparición pública en Nueva York, y durante una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de San Patricio, la mexicana aclaró que no renunciará a su corona ni permitirá que las críticas opaquen su trabajo.

En entrevista con Hoy Día, Bosch defendió la legitimidad de su triunfo ante las especulaciones en redes sociales. Subrayó que realizó las mismas pruebas que todas sus compañeras y que ganó bajo las reglas del certamen. También se refirió al impacto emocional que han tenido los comentarios hacia ella y su familia, especialmente aquellos que buscan desacreditarla o cuestionar su proceso.

En Good Morning America también explicó por qué decidió hablar del incidente inicial. Aseguró que respondió al presunto trato que recibió porque su dignidad era más importante que cualquier premio. Desde entonces, aunque no aborda directamente el proceso en su contra, mantiene firme su versión del episodio ocurrido en Bangkok.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Podría Fátima Bosch perder la corona de Miss Universo tras la denuncia de Nawat Itaragrisil?

La pregunta sobre si Fátima Bosch podría perder la corona de Miss Universo ha circulado ampliamente en redes, especialmente desde que se conoció la denuncia presentada en su contra. Hasta el momento, no existe información oficial del certamen Miss Universo que indique que su corona esté en riesgo o que se haya iniciado algún proceso para retirarla del cargo.

La demanda presentada por Nawat Itaragrisil es un asunto legal externo al concurso y se está llevando por las vías correspondientes en Tailandia. Aunque el caso ha generado presión mediática, Bosch continúa con sus actividades oficiales como Miss Universo, incluidas entrevistas internacionales y compromisos sociales. No hay indicios de que la organización haya tomado medidas en su contra ni que esté considerando hacerlo.

