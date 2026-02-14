Hombre mató a su esposa en pleno San Valentín, según él, por ignorar cena romántica y descubrir infidelidad

El 2025 tenía un caso especial, y es que la actriz Davyn Michaels era acusada de matar a su pareja, para así poder mantener una relación sentimental con su hijastro, Deviere Willette. El hecho, presuntamente originado por la relación indebida, derivó en una escena macabra que dejó atónitas a las autoridades.

Un hombre fue acusado de asesinar a su esposa el día de San Valentín tras, presuntamente, apuñalarla en repetidas ocasiones dentro de su vivienda mientras sus tres hijos pequeños dormían en habitaciones cercanas. El crimen, fue analizado por las autoridades competentes y causó sorpresa en la comunidad digital. ¿Quién es y qué sucedió exactamente?

¿Quién es el hombre que mató a su esposa en pleno San Valentín, tras ignorar cena romántica?

Todo ocurrió en Indiana, Estados Unidos, el pasado año 2025. La historia causó conmoción por el contexto en el que se produjo: una cena temática que él había organizado con esmero y que, según su propia versión ante la policía, no fue valorada por la víctima.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses como New York Post, Law and Crime y la cadena WAVE, el acusado, identificado como Taylor Meyer , habría actuado movido por la frustración, los celos y la sospecha de que su esposa, Deborah, de 36 años, mantenía una relación extramarital con un compañero de trabajo.

Según la declaración jurada presentada por las autoridades, Meyer intentó preparar una noche especial para su esposa bajo el concepto “trayendo París a ti”. Para ello, compró un vestido para ella, ordenó la cena y pidió a sus hijos que dibujaran decoraciones inspiradas en la Torre Eiffel. Además, escribió una tarjeta a mano y ambos incluso bailaron la canción de su boda durante la velada.

¿Cómo asesinó un hombre a su esposa en pleno San Valentín?

Sin embargo, en palabras del propio Taylor Meyer, Deborah no mostró entusiasmo ni agradecimiento por el esfuerzo. “ Fue lo más bonito que he intentado hacer jamás. Ella simplemente no se preocupó por nada ”, habría declarado Meyer a los investigadores.

En medio de esa noche, la mujer salió del domicilio durante aproximadamente 20 minutos. El acusado interpretó esa salida como una posible cita con el supuesto amante, lo que habría incrementado su enojo. Cuando ella regresó, se produjo una discusión que, de acuerdo con la reconstrucción policial, escaló rápidamente.

Durante ese altercado, Meyer habría golpeado a su esposa en la cabeza con una botella de vino, provocando que perdiera el conocimiento. Posteriormente, tomó un cuchillo de cocina de gran tamaño y la atacó en múltiples ocasiones.

Tras el presunto asesinato, Meyer habría tomado una fotografía del cuerpo de su esposa y la envió por mensaje al hombre al que señalaba como su posible rival, acompañándola del texto: “Tu culpa”. Según la investigación, también habría compartido la imagen y mensajes similares con amigos y familiares de la víctima.

¿Taylor Meyer, acusado de asesinar a su esposa, está encarcelado?

La confesión de Taylor Meyer acerca de lo acontecido con su esposa Deborah, fue suficiente para que actualmente se encuentre encarcelado. Meyer estaba convencido de que su esposa mantenía un romance con un compañero de trabajo, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente dicha relación.

Aunque después se declaró inocente y permanece en prisión a la espera de sentencia, misma que en próximos días se revelará.

En el proceso judicial se acreditó que Taylor mantenía conductas de control y agresión, además de haber mostrado celos intensos y actitudes paranoides en los meses anteriores al crimen.

