Asesinan a pareja de habitante de La casa de los famosos: ¡Así fue el trágico momento!

Los fans de La casa de los famosos vivieron un momento de consternación, luego de que una de las habitantes de la más reciente temporada, revelara que su pareja fue asesinada. El testimonio, que ya se hizo viral en redes sociales, conmovió a miles de seguidores, quienes rápidamente se hicieron presentes en los comentarios en apoyo a la actriz. ¿De quién se trata?

¿Qué habitante de La casa de los famosos reveló que su pareja fue asesinada?

Durante la dinámica La Línea de la vida, en La casa de los famosos Colombia, la actriz Marilyn Patiño abrió su corazón frente a la presentadora Carla Giraldo y a millones de televidentes, relatando una historia marcada por la violencia, la ausencia familiar y las pérdidas irreparables que han definido su camino personal y profesional.

Según relató en el programa, sus padres estuvieron vinculados a movimientos revolucionarios, lo que los convirtió en víctimas directas de la violencia. “ A mi papá lo mataron y mi mamá tuvo que desaparecer para no correr la misma suerte ”, expresó con la voz entrecortada.

En uno de sus testimonios, Patiño mencionó la muerte de su entonces pareja, a quien conoció cuando ella aún era muy joven, y de quien también surgieron dos hijos, en una relación marcada por las “mentiras”, según la propia Patiño.

¿Cómo fue asesinada la expareja de Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la frustración y el dolor por la muerte de su padre y los episodios de violencia que vivía la mamá de Marilyn Patiño, la actriz decidió encontrar refugio en la fe y en los sueños que la acompañaban desde niña. “ Empiezo a tener un contacto único con Dios. Yo le decía a él en silencio los sueños que yo tenía desde niña”, relató.

En 2018, Marilyn Patiño se convirtió en madre por primera vez. Poco después, descubrió que su pareja le había sido infiel. Aunque decidió perdonarlo y tuvo un segundo hijo, la situación se repitió. La actriz explicó que planeaba separarse cuando sus hijos fueran mayores, pero el destino la enfrentó a una tragedia inesperada:

Le quitaron la vida, yo no estaba preparada para eso. Marilyn Patiño

El impacto de esa pérdida la llevó a replantear su vida por completo. Decidió trasladarse a Estados Unidos en busca de estabilidad emocional y económica. Tiempo después inició una nueva relación y volvió a quedar embarazada, situación que generó críticas y juicios en su contra. “ Me juzgaron mucho por tener otra hija ”, admitió.

¿Quién es Marilyn Patiño, actual habitante de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Patiño es una actriz y modelo colombiana que nació en 1982, cuya trayectoria personal ha estado definida por la fortaleza, la espiritualidad y la habilidad de salir adelante pese a las dificultades.

Patiño ha señalado que su infancia estuvo cargada de momentos dolorosos, caracterizados por la soledad y el sentimiento de abandono al crecer sin la presencia constante de sus padres.

Desde los 16 años comenzó a trabajar en campañas publicitarias, al tiempo que atravesaba conflictos familiares que la obligaron a asumir responsabilidades y a independizarse a una edad temprana. Aquí algunos de los proyectos en los que ha participado:



Sin tetas no hay paraíso,

Oye Bonita,

El final del paraíso,

La hipocondríaca,

La viuda negra, y entre muchas otras.

