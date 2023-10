Actriz de Sin senos sí hay paraíso está de luto, le quitaron la vida al padre de sus hijos

La actriz Marilyn Patiño, recordada por actuar en la popular serie Sin senos sí hay paraíso, publicó recientemente en sus redes sociales que lamentablemente le quitaron la vida a Héctor Fabián, el padre de sus hijos en circunstancias extrañas.

“Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos. Héctor estaba de viaje en la ciudad de Cali (Colombia), tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que llevaba dos años, ella fue la única persona que lo vio con vida, debe saber mucho más del asunto”, dijo visiblemente afectada.

La información que se sabe por el momento es que todo ocurrió cuando el hombre se dirigía hacia la finca ganadera. Las circunstancias en las que perdió la vida son tan sospechosas que la actriz comunicó que se contactó con un abogado desde Miami, donde ella se encuentra con sus pequeños, para realizar los trámites correspondientes sin permitir alguna extorsión.

“Es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá”, señaló entre lágrimas y añadió: “Lamento mucho lo sucedido, no sé de dónde vino, no sé qué pudo haber pasado”.

“Él se encontraba con sus amigos y su novia ... No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantaje. Todo esto lo tiene en conocimiento las autoridades”.

La actriz también pidió que pese a las circunstancias en las que su ex perdió la vida, respetaran su duelo y el derecho a la privacidad de sus hijos: “No deseo hablar con ningún medio de comunicación. Es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá”.

“Es un dolor muy grande porque mis hijos se han quedado sin papá”: La actriz de Telemundo confirma la muerte de su ex / Instagram

El último adiós al ex de Marilyn se realizó el 21 de octubre en una funeraria ubicada en el norte de la capital de Colombia.

Finalmente, la actriz se despidió de él diciendo: “Vuela alto papá Fabián, te llevamos en el corazón hoy en tu cumpleaños número 44. No hay palabras para describir el dolor”.

La relación de Marilyn y Héctor

La actriz había mantenido en secreto su relación y a finales de 2018 dieron la noticia de la llegada de su primer bebé, después de que ella intentara ser madre por dos años. Después tuvieron un hijo más a los 45 años.

La actriz lloró al comunicar la muerte del papá de sus hijos / Instagram

Parecía que todo iba bien entre ellos pero en 2023 confirmaron su separación: “Cuando uno lleva tantos años de relación, uno necesita un espacio”, dijo ella.

En una entrevista, la actriz señaló que el amor no lo es todo en una relación y no reveló más detalles sobre su separación, aunque sí dijo que se encontraba enfocada en sus proyectos y la crianza de sus hijos.