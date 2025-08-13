Muere a los 61 años el cantante de ‘Pegasus fantasy’ de “Los caballeros del zodiaco” tras una dura enfermedad

El mundo del anime y la música japonesa está de luto tras la muerte de Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB. Reconocido internacionalmente por interpretar el tema principal del anime ‘Los caballeros del zodiaco”.

La noticia de su muerte ha conmovido a fanáticos de diversas edades, quienes recuerdan con nostalgia temas que acompañaron momentos icónicos de sus series favoritas como “Los caballeros del zodiaco”.

En un comunicado, la familia de Yamada reveló que el funeral se realizó de manera privada y solicitó a los seguidores abstenerse de acudir a su domicilio.

La agencia MOJOST anunció que se organizará una ceremonia de despedida para que los fans puedan rendir homenaje al artista, cuyos detalles se darán a conocer posteriormente.

muere Nobuo Yamada, cantante de ‘Pegasus Fantasy, tema de Los caballeros del zodiaco. / Redes sociales

¿De qué murió Nobuo Yamada intérprete de “Pegasus fantasy”?

Nobuo Yamada murió el 9 de agosto de 2025, tras varios años de lucha contra un cáncer de riñón diagnosticado en 2017. A pesar de recibir un pronóstico difícil, que le daba apenas cinco años de vida, el cantante nunca dejó que la enfermedad apagara su pasión por la música.

Durante todo este tiempo, continuó participando en proyectos musicales, ofreciendo presentaciones y colaborando con artistas, manteniendo su vínculo con los fanáticos que lo habían seguido desde sus primeros éxitos.

A pesar de haber enfrentado un diagnóstico de cáncer hace siete años, NoB mantuvo su actividad dentro del mundo de la música. No obstante, en marzo de este año, su delicado estado de salud le obligó a suspender compromisos importantes, incluyendo el concierto Saint Seiya “Pegasus Fantasy” Grand Finale en México y su participación en el Festival Tarō Kobayashi.

¿Quién es Nobuo Yamada?

Nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón, Nobuo Yamada inició su carrera musical en la década de 1980 como vocalista de la banda de hard rock MAKE-UP. Sin embargo, su fama trascendió fronteras gracias al icónico tema de apertura de Saint Seiya —conocido en Latinoamérica como “Los caballeros del zodiaco”, titulado “Pegasus Fantasy”. Además, interpretó el primer tema de cierre de la serie, “Blue forever”, consolidando su lugar como un referente de la música anime a nivel mundial.

A lo largo de su carrera, NoB también contribuyó a la franquicia “Super sentai”, interpretando canciones para series como “GoGo”, “Sentai Boukenger” y “Tensou Sentai Goseiger”.

Su estilo único y su energía en el escenario lo hicieron querido por generaciones de fanáticos del anime y la música japonesa.

La historia de “Pegasus fantasy” y su vínculo con “Los caballeros del zodiaco”

“Pegasus fantasy” es la canción más icónica de la banda japonesa de rock MAKE-UP, compuesta por Hiroaki Matsuzawa y lanzada el 21 de octubre de 1986. Su mayor reconocimiento llegó al convertirse en el tema de apertura del anime Saint seiya (“Los caballeros del zodiaco”), acompañando los primeros 73 episodios de la serie. Posteriormente, fue reemplazada por “Soldier dream”, interpretada por Hironobu Kageyama, como tema de apertura de los episodios siguientes.

La relación entre “Pegasus Fantasy” y el éxito de “Los caballeros del zodiaco” es innegable. La canción no solo definió la identidad musical de la serie, sino que trascendió como un verdadero símbolo del anime. La poderosa melodía y la interpretación de Nobuo Yamada transformaron la canción en un himno para los fanáticos, tanto en Japón como en Latinoamérica, consolidando su lugar en la cultura pop.

