¿Violeta Isfel será abuela? La polémica actriz rompe el silencio en pleno programa de Hoy, ¿crece la familia?

La actriz mexicana Violeta Isfel vuelve al centro de la conversación, luego de revelar durante su participación en el programa Hoy, algunos detalles de su vida y la de su hijo. La intérprete habló abiertamente sobre la posibilidad de que su hijo Omar Isfel, de 21 años de edad, se convierta en padre y ella en abuela. ¿Crecerá la familia? ¡Te contamos!

Violeta Isfel / IG: @violetaisfel

¿A qué edad tuvo a su hijo la actriz Violeta Isfel?

Violeta Isfel es una actriz que ha participado en diversos proyectos televisivos, que van desde series, telenovelas y hasta programas de concursos. Más allá de eso, sorprendió hace algunos años al dar a luz a su único hijo cuando ella era muy joven.

Violeta nació en 1985, y dio la bienvenida a Omar Isfel (único hijo) el 27 de diciembre de 2003. Para esa fecha, la actriz apenas tenía 18 años, y se encontraba con una carrera que iba en ascenso.

Lo anterior no evitó que en años posteriores continuara su trayectoria en la televisión, pero también ha sido parte de polémicas donde la tachan de “grosera”. Ahora, una nueva declaración sorprendió a las redes sociales.

Violeta Isfel es Gloria y Omar Isfel es Luis en la serie de Canal 5 Incorregibles de Santa Martha / Cortesía

¿La actriz Violeta Isfel se convertirá en abuela?

Durante su reciente participación en el programa matutino Hoy, Violeta Isfel fue cuestionada sobre si está preparada para dar ese nuevo paso en su vida familiar si su hijo, el también actor Omar Isfel, decide convertirse en padre.

Lejos de evadir el tema, la actriz respondió con buen humor, pero aclaró que, por ahora, no parece ser un plan cercano para su hijo, dejó claro que, de suceder, ella está más que lista para asumir el papel de abuela.

Al contrario, ya hasta las traigo (las canas), ya estoy lista para ser abuela. Cuando él diga, yo puestísima. Violeta Isfel

Durante la conversación, Isfel confesó que la idea de convertirse en abuela no le resulta descabellada, ni mucho menos. De hecho, recordó que ella misma fue madre a una edad temprana, por lo que no vería extraño que su hijo decidiera formar su propia familia pronto.

“ Yo fui mamá… ay, a su edad, ya lo tenía ”, comentó con sinceridad.

Por otra parte, Violeta señaló que tanto su hijo como su nuera, no tienen planeado convertirse en padres en un futuro cercano.

¿Cuál es la trayectoria de Violeta Isfel en televisión?

La actriz mexicana Violeta Isfel ha construido una carrera de más de dos décadas en la televisión, el teatro y el doblaje.

Durante sus primeros años apareció en telenovelas como Atrévete a soñar, donde comenzó a llamar la atención del público.

Su papel en dicha telenovela potenció significativamente su carrera. Gracias al éxito de la producción, Isfel participó en giras, eventos promocionales y proyectos derivados del programa.

Tras ese éxito, continuó apareciendo en diversas producciones televisivas como:



Una familia con suerte,

Porque el amor manda y,

y, Mi marido tiene familia.

