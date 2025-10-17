Violeta Isfel vuelve a ser criticada por despreciar a sus fans ¿no los necesita en su carrera?

Violeta Isfel, actriz mexicana recordada por su papel como Antonella en Atrévete a soñar, ha sido protagonista de múltiples controversias durante este 2025. Su nombre ha estado presente en redes sociales por razones que poco tienen que ver con su talento actoral. ¿Ahora qué pasó? ¡Te contamos!

Mira: Violeta Isfel habla sobre su tensa relación con Eiza en el pasado: “En esa época no me quería mucho”

Violeta Isfel / Redes sociales

¿Qué hizo Violeta Isfel para volver a estar en el ojo del huracán?

La más reciente polémica surgió cuando Violeta Isfel compartió en Instagram una imagen caracterizada como Nezuko Kamado, personaje del popular anime Demon Slayer. La publicación, que parecía inofensiva, se convirtió en el epicentro de una tormenta digital cuando un joven maquillista, Eulices Evans, comentó con entusiasmo:

“Violeta, yo te quiero maquillar algún día.” Maquillista Eulices Evans.

La respuesta de la actriz fue inesperada. En lugar de agradecer el gesto o mostrar apertura, Isfel respondió con una frase que muchos calificaron como grosera y despectiva.

La actriz respondió: “Gracias, yo puedo hacerlo”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con comentarios como:



“Qué maleducada”

“Se te cayó un ídolo”

“Egocéntrica”

“Que contestaciones tan pinches”

Por su parte, Eulices Evans mantuvo la calma y respondió con elegancia:

“Yo te lo decía en buena onda.” Maquillista, Eulices Evans.

Aunque Violeta Isfel no ha vuelto a pronunciarse en redes sociales, su respuesta ya se volvió viral y sigue generando críticas.

Mira: Le mandan recado a Violeta Isfel: “Deja de vender saludos, sé humilde, recuerda cuando pedíamos para comer”

Violeta Isfel / Facebook

Violeta Isfel no suelta la polémica: ¿también cobra por saludos y entrevistas?

Este no es el primer episodio en el que Violeta Isfel se ve envuelta en polémicas por su trato hacia fans y medios. En el programa Sale el sol, Joanna Vega-Biestro reveló un momento incómodo que vivió una maquillista del foro. Según contó, la profesional le pidió a Isfel grabar un breve saludo para su hijo, pero la actriz se negó rotundamente.

“Una de nuestras maquillistas le pidió de favor que le grabara un video para su hijo y Violeta le responde que no, que ella cobra por ese tipo de saludos”, relató Vega-Biestro.

Violeta Isfel / IG

Este tipo de actitudes han generado una percepción negativa entre el público, que considera que la actriz ha perdido el piso. Y es que, presuntamente, Violeta Isfel no solo cobra por saludos, también por entrevistas. El periodista Hugo Maldonado, colaborador del mismo matutino, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) que en 2022 contactó a Isfel para participar en la sección Mi primera chamba. La respuesta lo dejó sorprendido:

“Violeta Isfel también cobra por dar entrevistas. Cuando la busqué para un reportaje en 2022, me respondió que me cobraba $4 mil pesos porque era ‘como un día de llamado’ para ella” Hugo Maldonado

Lee: Violeta Isfel revela si mermó su salud mental, la polémica por cobro de fotos: “La depresión llegó ruda”

¿Quién es Violeta Isfel?

Violeta Isfel Garma García, nacida el 11 de junio de 1985 en la Ciudad de México, es una actriz, cantante y modelo mexicana que alcanzó gran popularidad por su papel como Antonella Rincón en la telenovela juvenil Atrévete a soñar (2009), donde interpretó a la villana principal frente a Danna Paola. Su participación en esta producción la convirtió en un ícono adolescente de los 2000.

Desde muy joven, Violeta comenzó su carrera artística en funciones infantiles junto a su familia y más tarde se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Ha participado en diversas telenovelas como Una familia con suerte, Porque el amor manda, Las tontas no van al cielo, La vecina y Mi marido tiene familia.

Además de su trabajo en televisión, ha incursionado en el doblaje, siendo la voz en español de Mavis Drácula en la saga de películas Hotel Transylvania. También ha trabajado en teatro en obras como:

Lagunilla mi barrio

Los monólogos de la vagina

Cómo te va, mi amor.

y tuvo un restaurante de hamburguesas durante la pandemia, demostrando su faceta como emprendedora.