Violeta Isfel habla sobre su tensa relación con Eiza en el pasado: “En esa época no me quería mucho”

Durante su reciente visita al programa Faisy Nights, la actriz y cantante mexicana Violeta Isfel sorprendió al revelar que en el pasado tuvo ciertas fricciones con la hoy estrella internacional Eiza. En dicha conversación, Isfel compartió cómo fue esa tensa relación con ella. ¿Por qué llevaban una mala relación?

¿Cómo se conocieron la actriz Violeta Isfel y Eiza?

Violeta Isfel, quien ha construido una sólida carrera en televisión desde muy joven, recordó el proceso que la llevó a obtener un papel en ‘Lola, érase una vez’, telenovela en la que Eiza debutó como protagonista en 2007. Violeta reveló que en su momento, ella también audicionó para el papel principal, aunque finalmente fue seleccionada para un personaje secundario.

“Yo era una morra de 20 años y no daba una chava de 20 años jamás. Pero yo estaba aferrada a querer hacer castings para esos personajes. No porque no pudiera actoralmente, sino que no podía físicamente”, expresó.

Fue en ese contexto que compartió escenas con Eiza, pero la relación entre ambas no fue precisamente amistosa.

“Justamente en esa época Eiza no me quería mucho” Violeta Isfel

Aunque no detalló los motivos detrás del distanciamiento, su sinceridad evidenció que existía una clara tensión durante las grabaciones.

Elenco Lola, érase una vez / Redes sociales

¿Por qué Violeta Isfel y Eiza volvieron a hablar después de ‘Lola, érase una vez’?

A pesar de las diferencias iniciales, el tiempo trajo consigo una oportunidad de acercamiento, gracias a un vínculo poco común: el hijo de Violeta Isfel, Omar. La actriz relató que Eiza y Omar desarrollaron una amistad entrañable, lo que ayudó a suavizar el trato entre ambas mujeres.

“Después se enamoró de Omar... Omar y ella hicieron una conexión bien padre y ahí se entendieron muchas cosas”, compartió Isfel.

Este vínculo afectivo no solo permitió limar asperezas, sino que también propició un ambiente más cordial fuera del set, marcando el inicio de una nueva etapa entre las actrices.

Violeta Isfel / Facebook: Violeta Isfel

¿Cómo arreglaron sus diferencias la cantante Violeta Isfel y la actriz Eiza?

Con el paso de los años, Violeta Isfel y Eiza tuvieron la oportunidad de reencontrarse y hablar abiertamente sobre lo ocurrido en el pasado. Según Isfel, fue una conversación sincera que les permitió entenderse en un nivel más profundo, especialmente en cuanto a las presiones que ambas enfrentaban al inicio de sus carreras.

“Un buen día la vida nos dio la oportunidad de platicar y me dijo: ‘Es que no entiendo cómo lo logras, la presión es muy grande’. Y le dije: ‘Mami, no sé yo tampoco, pero tú puedes. Tú eres una chingona y lo vas a lograr’”, recordó Isfel con emoción.

Hoy en día, la actriz asegura que no guarda ningún resentimiento y que, por el contrario, siente admiración por el camino que Eiza ha construido en el extranjero. “ A mí me dio mucho orgullo y me ha dado mucho orgullo verla tan triunfante ”, concluyó.

Eiza González / Instagram

¿Quién es Violeta Isfel y en qué proyectos trabajó?

Nacida el 11 de junio de 1985 en la Ciudad de México, Violeta Isfel ha sido una presencia constante en la televisión mexicana desde finales de los años noventa. Su versatilidad la ha llevado a destacar en telenovelas como ‘Clase 406', ‘Atrévete a soñar’ y más recientemente en producciones de teatro y comedia.

De igual manera, es conocida por su participación en las primeras temporadas de ‘Me caigo de risa’, en el programa ‘Renta congelada’, ‘El Junior: El Mirrey de los capos’ (2023), entre otros.

Además de su carrera actoral, ha incursionado en la música y mantiene una fuerte conexión con su audiencia a través de redes sociales, donde comparte sus pensamientos, experiencias y proyectos.

