Eiza ya quiere ser mamá; ¿buscará embarazo con Grigor Dimitrov?

Aunque los rumores iniciaron desde hace poco más de un mes, fue hace un par de semanas que Eiza mostró sin ningún temor su relación con el reconocido tenista Grigor Dimitrov. Ahora, mientras promociona su nueva película La fuente de la juventud, la actriz mexicana de 35 años se sinceró sobre un tema íntimo que ha despertado el interés de sus seguidores: su deseo de convertirse en madre.

La actriz Eiza está promocionando su nueva serie ‘La fuente de la juventud’. / Redes sociales.

Seguro te gusta: Captan en video presunto desplante de Eiza a fans que genera debate en redes: ¿Malagradecida o mal momento?

¿Cuándo confirmó Eiza su relación con Grigor Dimitrov?

González confirmó su relación con el tenista Grigor Dimitrov el pasado 17 de mayo de 2025, a propósito del cumpleaños 34 del búlgaro. La guapa mexicana compartió en Instagram fotos de ambos en la gala ‘Women in cinema’ del Festival de Cannes, acompañadas del mensaje: “Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”

Ambos ya habían sido relacionados amorosamente, y aunque la actriz se había mantenido hermética respecto a esta situación, finalmente Eiza González hizo público su romance con el tenista. Los primeros rumores de una relación entre Grigor Dimitrov y la actriz Eiza González comenzaron en el Madrid Open, un torneo que se lleva a cabo en España y al que asistió la actriz mexicana.

Eiza y Grigor Dimitrov están empezando una relación formal, según dejó ver la actriz en sus publicaciones. / Redes sociales.

Lee también: Eiza ¿huyó de Pepillo Origel en restaurante?, el conductor revela su encuentro fallido

¿Qué dijo Eiza sobre ser mamá?

A propósito del próximo estreno de su próxima serie ‘La fuente de la juventud’, la actriz que se ha abierto camino en Hollywood compartió varias reflexiones con el portal ‘UnoTV’.

Sobre la idea de que las mujeres deben lucir siempre perfectas, Eiza declaró: “Siento que es caer en la tentación, no creo que una las cosas de valor sea la juventud, el tener vida es lo más importante, el poder estar respirando y experimentando, él está aprendiendo de tus errores. Realmente lo último que querría hacer es ser joven otra vez porque creo que he aprendido tanto en a través de los años que sería una lástima”.

Por otro lado, la intérprete de 34 años confesó que sí le gustaría ser mamá, aunque puntualizó que esto ocurriera cuando llegue el momento correcto. “Es algo que me encantaría en algún momento de mi vida, cuando sea el momento correcto”, dijo.

Eiza explicó que no tiene miedo de envejecer. / Redes sociales.

No te pierdas: Eiza hace oficial su romance con el tenista Grigor Dimitrov: “Hombre de mis sueños”

¿Quién es Grigor Dimitrov el nuevo novio de Eiza?

Grigor nació en Haskovo, Bulgaria, Grigor es hijo único y mantiene una estrecha relación con su madre, María, profesora de deportes. Ha dicho en entrevistas que ella es su “motor emocional” y que hablar con ella antes de un partido le ayuda a centrarse. Este vínculo ha sido clave para su desarrollo personal y emocional.

El tenista que le robó el corazón a Eiza González Desde muy joven mostró un talento excepcional, y en 2008 ganó Wimbledon y el US Open en la categoría júnior. Dio el salto al profesionalismo ese mismo año y rápidamente captó la atención del circuito por su elegante estilo de juego, técnica depurada y su característico revés a una mano.

Alcanzó su mejor ranking en 2017, cuando fue número 3 del mundo tras ganar el prestigioso ATP Finals en Londres, un torneo reservado para los ocho mejores tenistas del año. A lo largo de su carrera, ha logrado nueve títulos ATP y ha alcanzado las semifinales de tres torneos Grand Slam: Wimbledon en 2014, Abierto de Australia en 2017 y Roland Garros en 2024. Ha estado relacionado sentimentalmente con otras famosas como Maria Sharapova y Nicole Scherzinger.