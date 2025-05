Eiza hace oficial su romance con el tenista Grigor Dimitrov: “Hombre de mis sueños”

Después de varios rumores y discretas apariciones públicas, Eiza finalmente ha confirmado su relación con el tenista Grigor Dimitrov, y lo hizo de la manera más romántica posible: con una emotiva publicación en Instagram que no dejó dudas sobre el gran momento que vive en el amor.

La actriz, conocida por su discreción en temas del corazón, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez en sus redes sociales una declaración abierta hacia su pareja.

Eiza González y Grigor: La actriz presume por primera vez en redes a su novio. / Instagram

Eiza confirma romance con Grigor Dimitrov en Instagram

La hija de Glenda Reyna eligió una fecha muy especial, el cumpleaños del tenista búlgaro, para gritarle al mundo cuánto lo ama. “Eres mi humano favorito. No puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible”, escribió Eiza junto a una imagen de Grigor.

La publicación no tardó en hacerse viral, y decenas de celebridades y fans reaccionaron con entusiasmo al inesperado mensaje de amor. Sofía Vergara, Camila Sodi se sumaron a los comentarios, aplaudiendo la valentía y ternura del gesto.

En su mensaje, Eiza dejó claro que está profundamente enamorada: “El hombre más amable y considerado. admiro cada centímetro del humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos (cumpleaños) más para siempre”.

Estas palabras marcaron un antes y un después en la vida pública de la actriz, quien hasta ahora había mantenido sus relaciones sentimentales fuera del foco mediático. Es la primera vez que Eiza presume abiertamente a una pareja en sus redes sociales, lo que evidencia lo especial que es esta relación para ella.

¿Quién es el tenista, Grigor Dimitrov, novio de Eiza?

Grigor nació el 16 de mayo de 1991 en Jaskovo, Bulgaria. Actualmente ocupa el lugar número 15 del ranking ATP y es uno de los tenistas más destacados de su generación. Ganador del Masters de Cincinnati y semifinalista en torneos como Wimbledon 2014, Australia 2017 y el Abierto de Estados Unidos 2019, Grigor ha consolidado una carrera sólida y admirada.

Hijo único, descubrió su amor por el tenis desde los cinco años, y su disciplina lo ha llevado a competir entre los mejores del mundo. Su nombre ha estado ligado no solo al deporte, sino también a celebridades de alto perfil.

¿Quiénes han sido novios de Eiza?

Antes de Grigor, Eiza había sido vinculada sentimentalmente con figuras como Liam Hemsworth, Timothée Chalamet y Jason Momoa, aunque nunca confirmó públicamente ninguna de esas relaciones en 2023 fue captada de la mano y muy romántica en varias ocasiones con Mario Casas.

En cada caso, optó por mantener un bajo perfil y evitar declaraciones, lo que vuelve aún más significativa su actual demostración de amor.

Con esta inesperada y romántica declaración, Eiza no solo oficializa su relación con Grigor Dimitrov, sino que demuestra que está lista para vivir el amor sin filtros... y a la vista de todos.

