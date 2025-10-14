Ceci Ponce habla de su embarazo anembrionado y lo que vivió como madre

La actriz Ceci Ponce reveló que atravesó por un embarazo anembrionado, contando cómo vivió esta pérdida y cómo le impactó tanto física como emocionalmente. Ponce abrió la conversación sobre la salud reproductiva y las dificultades que muchas mujeres enfrentan durante la gestación, destacando la importancia de visibilizar experiencias que, aunque dolorosas, forman parte de la vida de muchas personas. ¿Qué le pasó?

Entre maternidad y carrera artística, Ceci Ponce abrió su corazón y habló de la maternidad. / Foto: IG/ceciponk

¿Qué es un embarazo anembrionado que vivió Ceci Ponce y qué le pasó?

Un embarazo anembrionario, también conocido como “huevo huero”, en términos antiguos, es una condición en la que, aunque se produce la fecundación, el embrión nunca se desarrolla o deja de formarse, y el cuerpo lo reabsorbe. Según la Mayo Clinic, esta situación suele ocurrir en etapas muy tempranas del embarazo, a veces incluso antes de que la persona se dé cuenta de que está embarazada.

Las causas no siempre son claras, pero a menudo se relacionan con problemas cromosómicos en el óvulo fecundado. A pesar de lo doloroso de la experiencia, es un fenómeno relativamente frecuente y que no necesariamente impide futuros embarazos saludables.

Cecilia Ponce compartió detalles sobre cómo comenzó su relación con Eduardo Arroyuelo, con quien tiene un hije en común. La actriz recordó el momento en que todo empezó, así como los detalles de su embarazo anembrionario.

“Yo estaba haciendo una obra de teatro con Omar Fierro, se llamaba Te odio Vivaldi, y me fue a recoger Eduardo al teatro, y ahí empezó nuestra relación”, dijo la actriz durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino sin censura’. Desde esos primeros encuentros, la pareja fue consolidando su vínculo, hasta que decidieron dar un paso importante en su vida juntos.

Ponce también habló sobre cómo llegó a convertirse en madre, revelando que los inicios no fueron sencillos: “Como a los ocho o nueve meses de relación empezamos con esto de: ‘Vamos a ser papás’. Nos fuimos a vivir juntos y al mes me embaracé, y de hecho primero tuve un embarazo anembrionario”.

“Sí hay embrión, pero está fuera del saco. Me tuvieron que hacer un legrado para quitar todas las cosas, horrible. Fue súper traumático, lloramos horrible y tenía mi cuarentena porque habían revuelto por ahí”, agregó Ponce.

Ceci Ponce comparte un momento íntimo y revela su experiencia con un embarazo anembrionado, mostrando su lado más humano. / Foto: IG/ceciponk

¿Cómo vive Ceci Ponce la transición de género de su hije y cuántos hijos tiene?

Ceci Ponce ha formado una familia numerosa y llena de amor con sus tres hijos: Celeste, León y Lucas. En el 2022 Ceci Ponce reveló abiertamente que su hija, Celeste, tenía una personalidad diferente, luego de haber sido señalada por portar un traje, saco y corbata en un evento. Ella compartió a TVNotas que apoyaría a su primogénita si decidiera cambiar de género en algún momento de su vida.

Ahora tres años después, sin miedo a las críticas, Ceci Ponce reveló que su ‘hije’, quien pidió ser llamado como Milo, está viviendo un nuevo cambio a sus 14 años, ya que se encuentra en un proceso de transición de género.

“No hubo sorpresa, la verdad. Es mi hijo y yo siempre supe que algo había. Hace unos años me comentó que se sentía diferente y que quería cambiar su nombre. Le respondí: ‘claro, cuando tú digas’. Me enjuicio más a mí que a todo lo que está a mi alrededor. De niña jamás tuve distinción de sexo, raza, condición económica o clases (sociales). Los humanos son seres espectaculares”, dijo la actriz.

Ponce mencionó que su expareja, Eduardo Arroyuelo, papá de Milo también está viviendo su proceso.

“Sé que para muchos padres es algo muy complejo, pero para mí no lo es. No presenta un problema de nada. Mi hijo ‘Milo’ está viviendo su proceso y creo que tiene que vivirlo. De igual forma hacía su papá, porque no quiere hablar tanto de esos temas. Es algo delicado”.

