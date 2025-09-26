Ceci Ponce reveló cómo vive la transición de género de su hije, Milo: “Es un duelo por el ser que ya no está”

Ceci Ponce reveló abiertamente en el 2022 que su hija, Celeste, tenía una personalidad diferente, luego de haber sido señalada por portar un traje, saco y corbata en un evento. Ella nos compartió que apoyaría a su primogénita si decidiera cambiar de género en algún momento de su vida.

Ceci Ponce reveló cómo fue que su hijo tomó la decisión de cambiar de género. / IG @ceciponk, IG @el_sapo_pepe2.0

¿Qué dijo Ceci Ponce sobre la decisión de su hije de cambiar de género?

Ahora tres años después sin miedo a las críticas, Ceci Ponce reveló que su ‘hije’, quien pidió ser llamado como Milo, está viviendo un nuevo cambio a sus catorce años, ya que se encuentra en un proceso de transición de género.

“No hubo sorpresa, la verdad. Es mi hijo y yo siempre supe que algo había. Hace unos años me comentó que se sentía diferente y que quería cambiar su nombre. Le respondí: ‘claro, cuando tú digas’. Me enjuicio más a mí que a todo lo que está a mi alrededor. De niña jamás tuve distinción de sexo, raza, condición económica o clases (sociales). Los humanos son seres espectaculares”, dijo.

Ponce mencionó que su expareja, Eduardo Arroyuelo, papá de Milo también está viviendo su proceso.

“Sé que para muchos padres es algo muy complejo, pero para mí no lo es. No presenta un problema de nada. Mi hijo ‘Milo’ está viviendo su proceso y creo que tiene que vivirlo. De igual forma hacía su papá, porque no quiere hablar tanto de esos temas. Es algo delicado”.

Ha sido una mamá empática y compartió que su hijo no se ha sentido a gusto con el cuerpo que le tocó naturalmente.

“Hay una disforia de género que es no sentirse a gusto dentro del cuerpo que a uno le tocó. Que no tiene que ver con ser gordo o flaco. Simplemente naciste en el cuerpo equivocado. Yo veo a Milo y no veo nada raro o diferente. Entiendo por lo que atraviesa. A veces la gente me pone que es una ‘moda’. Les aseguro que nadie quisiera pasar por un proceso de transformación por una moda. Es algo más profundo”. Ceci Ponce

¿Cómo ha vivido Milo, hijo de Ceci Ponce y Eduardo Arroyuelo, su transición?

Milo, hijo de Ceci Ponce, no ha vivido solo la transición, ya que ha sido acompañado de un especialista y del apoyo de su madre.

“La adolescencia es un proceso difícil. Él tiene una terapeuta, sexóloga y especialista en cuestiones de temas de transgénero. Le da un acompañamiento. De mi parte lo escucho y hablo con él. Hay mucha comunicación entre nosotros. Aunque debo decirles que no es fácil, sobre todo por los anhelos que uno construye de imagen. Es complicado e incómodo encajar en un cuerpo que no es tuyo. El amor de mamá elimina fronteras y es una capa protectora”.

A pesar de que ha pronunciado su apoyo, la actriz confesó que ha vivido su propio duelo y explica de qué manera.

“Yo estoy preparada para el cambio. Las mamás que han pasado por este proceso me van a entender que hay un duelo. No por las ilusiones de nietos o por otra cosa. No soy una mamá que piense así. Es un duelo por el ser que ya no está. Lo único que hice fue buscar información y especialistas para entender muchas cosas. Ahora está otro ser amo profundamente”. Ceci Ponce

“Cuando era chiquita la vestía de rosa chicle, tules y moños. Después a los siete años él comenzó a vestirse de negro. Luego fue holgando la ropa y se cortó el pelo. Algo que no se me hizo raro, porque yo siempre fui muy masculina. Con el tiempo me volví femenina. Todos tenemos una parte masculina y femenina”, agregó.

Ceci Ponce / Fotos: Cortesía de TV Azteca y @ceciponk

¿Qué dijo Ceci Ponce sobre su participación en la obra de teatro ‘Nuria’?

Ceci Ponce, externó su emoción por ‘Nuria’, la obra de teatro en la que formará parte el próximo 7 de octubre en el Teatro Wilberto Cantón, junto a la actriz Rigel Ferreira.

“Debo confesarles que no me gusta el terror y no lo consumo. Siento que no son buenas las impresiones mentales que genera. Sin embargo, ‘Nuria’ me ayudó a encontrar otra manera de interpretarlo. Lo más bonito de todo es que al ser teatro, no habrá una pantalla que los aleje o que les permita poner pausa. Este tipo de terror es de la mente. Lo que le pasa en un día está dentro de ella. Hay mucho movimiento interno”. Ceci Ponce

Platicó si ha presenciado momentos paranormales en su vida.

“Ya puedo ver películas de terror de noche y con la luz encendida (sonríe). Antes solo lo hacía en las mañanas y acompañada de mis hijos. Yo no he vivido alguna experiencia paranormal, pero sí experiencias cercanas. Cuando mi tía cuidó la casa de mis padres encontró movimientos y huellas de piecitos. Algo terrible”, concluyó.

¿Cómo reaccionó Ceci Ponce al bullying que sufrió su hije por su forma de vestir?

La entrevistamos en agosto del 2022 y esto fue lo que dijo al respecto después de que su primogénita recibiera bullying por su forma de vestir. “Sí, a veces dicen unas cosas que es para matarlos, pero si tienes una red social abierta, te expones a que eso suceda”.

“La verdad, no me molesta para nada, y más hoy en día que hay tantas cosas. Eso me preguntaban que, si era gay o no, y yo decía: ‘No sé, creo que no’, pero realmente no lo sé y no creo que la identidad sexual de alguien esté directamente relacionada con el pelo corto”.

Recientemente la vimos en la premier de una película de su papá... “Sí, fue con el pelo corto, saco y corbata, o sea, con traje, y cada vez que va a un evento, llega así porque no le gustan los vestidos”.

“Detrás de la fortaleza y personalidad de los niños, están los papás, y cuando preguntan y me dicen: ‘Tu hijo’, y yo: ‘Mi hije’”.

“Ella me puede hablar tanto de que le gusta un niño, como que le gusta una niña, y yo la verdad escucho”.

¿Quién es Ceci Ponce y cuál es su trayectoria?

Ceci Ponce debutó en la telenovela: ‘Un nuevo amor’ (2003) le siguieron algunas otras ‘Machos’ (2005), ‘Tengo todo excepto a ti’ (2008), ‘Entre el amor y el deseo’ (2010), ‘Siempre tuya Acapulco’ (2014), ‘Eternamente amándonos’ (2023).

En 2007 incursionó en el cine, con la película ‘Niñas mal’.

En 2008 posó en la revista para caballeros ‘H’.

Participó en los realities ‘La isla’ (2013-ganadora), ‘Los 50’ (2023), ‘Survivor, México’ (2024) y Ceci Ponce también formó parte de ‘Survivor México: héroes y villanos’ (2025).

Formó parte de la puesta en escena ‘2:22, una historia paranormal’ y próximamente en ‘Nuria’.